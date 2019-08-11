Йеменские сепаратисты согласились на прекращение огня. Ранее Саудовская Аравия от лица возглавляемой ею международной коалиции призвала стороны конфликта к немедленному перемирию. В противном случае официальный представитель коалиции Турки аль-Малики пригрозил применить военную силу.

Напомним, в минувшую субботу сепаратисты Южного переходного совета захватили в Адене военные базы, госучреждения и президентский дворец Маашик, а также призвали к свержению правительства президента страны Абд Раббу Мансура Хади. В ходе столкновений с правоохранителями три человека погибли, еще девять получили ранения. Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал события в Адене переворотом.

Серьезный кризис в Йемене наблюдается с августа 2014 года. Мятежники-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах", которые контролируют северные провинции, противостоят силам действующего президента.