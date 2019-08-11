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11.08.2019 09:29
Рубрика: В мире

На Украине обыскали танкер из-за посещения Севастополя четыре года назад

Текст: Константин Волков

Танкер под украинским флагом был обыскан сотрудниками так называемой "Автономной прокуратуры республики Крым", находящейся в подчинении Киева.

Фото: iStock
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Причиной стало то, что данное судно в 2015 году доставляло нефтепродукты для Черноморского флота РФ в Севастополе, нарушая таким образом запрет на заход в крымские порты. Об этом сообщила пресс-служба "автономной прокуратуры".

Танкер водоизмещением 3085 тонн, который сейчас называется "Мрия", в 2015 году носил имя "Вилга".

В июле в украинском порту Измаил был задержан российский танкер Nika Spirit, на нем был проведен обыск, изъяты документы. По утверждению украинских властей, раньше он носил имя Neyma и принимал участие в блокировке попытки прохода катеров ВМФ Украины через Керчь-Еникейский канал в ноябре 2018 года.

В мире экс-СССР Украина
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