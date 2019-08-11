Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой

Сотрудники Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, на который была подвешена граната.

"В 11:10 11 августа нашими подразделениями уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17", говорится в заявлении.

Целью дрона был, предположительно, населенный пункт Ленинское.

На Донбассе с 21 июля действует, согласно договоренностям сторон в Минске, "всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня".

Однако он периодически нарушается. Так, 21 июля с украинской стороны было обстреляно находящееся на подконтрольной ДНР территории село Новая Таврия.