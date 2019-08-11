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11.08.2019 16:20
Рубрика: В мире

Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой

Текст: Константин Волков

Сотрудники Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, на который была подвешена граната.

"В 11:10 11 августа нашими подразделениями уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17", говорится в заявлении.

Целью дрона был, предположительно, населенный пункт Ленинское.

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе

На Донбассе с 21 июля действует, согласно договоренностям сторон в Минске, "всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня".

Однако он периодически нарушается. Так, 21 июля с украинской стороны было обстреляно находящееся на подконтрольной ДНР территории село Новая Таврия.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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