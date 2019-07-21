Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таврия на юге ДНР и тем самым сорвали бессрочное перемирие в Донбассе, не продержавшись и сутки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СЦКК сообщили, что зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия. "ВСУ применили стрелковое оружие", - отметили в Центре.

В воскресенье, 21 июля, в 00:01 началось возобновленное обязательство по соблюдению бессрочного режима прекращения огня. Оно было согласовано на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.