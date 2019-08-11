Назван новый лидер среди автомобилей премиум-класса в России

Самой популярной премиальной маркой автомобилей в России традиционно является Mercedes-Benz. Однако в этом году покупатели изменили своим предпочтениям.

Гонка обновлений

В премиум-сегменте российского авторынка впервые за много лет сменился лидер. По итогам первого полугодия 2019-го им стал BMW, отнявший пальму первенства у Mercedes-Benz. Так, с начала года в нашей стране было продано около 19 тыс. автомобилей с трехлучевой звездой на решетке радиатора, что на 3% лучше результата годичной давности. В то же время реализация баварской марки выросла на 17% и составила 19,8 тыс. машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Смена лидера обусловлена, прежде всего, разницей в циклах обновления модельных рядов у BMW и Mercedes-Benz. Ведь, как известно, для потребителей автомобилей премиум-класса новизна и технологичность модели имеют особое значение, поэтому именно выход новинки зачастую является стимулом для смены машины. Поводов обратить внимание на BMW в отчетный период оказалось больше: на российский рынок вышли абсолютно новый кроссовер BMW Х7, а также обновленные седаны 3-й и 7-й Серий. Вместе с тем набирает обороты новый "Икс-пятый", поступивший в продажу в конце прошлого года, а эта модель традиционно является одним из бестселлеров BMW в нашей стране.

Кстати, до конца года баварцы представят на российском рынке еще рестайлинговый BMW Х1 и "Икс-шестой" нового поколения.

Безусловно, первая половина года не обошлась без премьер и у "Мерседеса". Так, в шоу-румах российских дилеров появились новый компактный седан Mercedes-Benz А-Класса, четырехдверное купе CLA и микровэн B-Класса нового поколения. Однако выход главных новинок от штутгартской марки в этом году пришелся на второе полугодие. Речь идет, конечно же, об обновленных кроссовере GLC и его купе-версии GLC Coupe, а также новом поколении внедорожника GLE. Кроме того, в конце нынешнего года в продажу поступит новый GLS, а массовые поставки этой модели начнутся в первом квартале 2020-го. Также в будущем году до нашей страны доберется абсолютно новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, на который российские дилеры возлагают большие надежды.

Стоит при этом отметить, что самые популярные в России модели Mercedes-Benz теперь будут выпускаться локально. Минувшей весной Daimler открыл в Подмосковье новый автозавод, где уже налажено производство седанов Е-Класса. И в ближайшее время на конвейер этого предприятия встанут внедорожники GLE, GLC и GLS. Напомним, что у BMW уже много лет есть контрактная сборка на калининградском "Автоторе", где сегодня выпускается большинство моделей этой марки, включая новый внедорожник X7. Тем не менее, автомобили обоих немецких брендов, несмотря на локализацию производства, стоят в России дороже импортных конкурентов.

Русский "Мерс" дешевле не станет

Lexus RX. Фото: Пресс-служба Lexus.

Как говорит консультант Frost & Sullivan Иван Кондратенко, вполне вероятно, что лидерство BMW - это временное явление, и Mercedes-Benz сможет вскоре вернуть первое место. Самые популярные модели Mercedes-Benz должны обновиться в ближайшее время, что повлияет на оживление спроса со стороны покупателей. Несомненно, этому будет способствовать и запуск массовых поставок автомобилей российской сборки.

Локализация производства, по словам эксперта, снижает издержки и затраты автопроизводителей, связанные с импортом. Однако это не оказывает непосредственного влияния на снижение цен на автомобили для конечных потребителей. Марки Mercedes-Benz и BMW - это премиум-марки с мировым именем и репутацией, и их ценообразование не зависит от локализации производства, а устанавливается, скорее, глобально.

"Появление завода однозначно поможет Mercedes-Benz с увеличением продаж, где главным фактором станет быстрая и короткая логистика, то есть между заказом и выдачей автомобиля будет проходить меньше времени", - добавляет директор филиала "Авилон. Мерседес-Бенц" Николай Баскаков.

Между тем, рейтинг самых популярных в России премиальных моделей по итогам первой половины 2019-го и вовсе возглавляет кроссовер Lexus RX с показателем 3,8 тыс. автомобилей (-6%). На втором месте - BMW 5-Series, чей результат составил более 3,5 тыс. машин (+12%). С минимальным отрывом за ним следует Mercedes-Benz E-Klasse, реализация которого достигла 3,5 тыс. единиц (+16%). Стоит отметить, что все эти модели представлены примерно в одном ценовом диапазоне - от 3 млн рублей. При этом кроссовер от Lexus, как видно, продается лучше, чем премиальные седаны 5-й Серии и E-Класса.

"Lexus RX - представитель самого популярного и быстрорастущего сегмента SUV, и его проходимость, несомненно, выгодно отличает эту модель в сравнении с седанами. Наличие гибридных модификаций тоже дает преимущество в общей стоимости использования компактного кроссовера Lexus", - комментирует Иван Кондратенко.

В свою очередь, Николай Баскаков считает, что продажи Lexus RX высоки в том числе из-за того, что Mercedes-Benz GLE пока ограничен в объемах, но уже ближе к концу года ситуация должна измениться.

Пока же лидерами продаж у BMW и Mercedes-Benz являются легковые модели, тогда как более дорогие кроссоверы этих марок пользуются меньшим спросом. Так, самый популярный SUV от BMW - "Икс-третий" - в первом полугодии нашел 2,9 тыс. покупателей (+67%). Результат Mercedes-Benz GLC составил 2,1 тыс. реализованных внедорожников (-12%). Впрочем, в отличие от масс-маркета, в премиальном сегменте цена автомобиля не всегда играет решающую роль для покупателей. Показательно в этом плане, что наиболее доступный среди лидеров премиум-сегмента Mercedes-Benz C-Класса занимает лишь седьмое место в рейтинге продаж: на нем остановили свой выбор 2,4 тыс. россиян (+50%).

Понты дороже денег

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

По словам Ивана Кондратенко, в премиальном сегменте нельзя однозначно провести четкую параллель между ценой и популярностью автомобиля. Цена играет важную роль, но не определяющую. Другие факторы - например, комплектация, опции, мощность мотора, размеры - тоже важны.

"Сегодняшний спрос формирует тенденцию в пользу роста именно сегмента SUV. Ряд компактных кроссоверов таких как BMW X1, X2, X3, X4, а также Mercedes-Benz GLA, GLC и GLC Coupe предлагаются покупателям на аналогичных условиях, а в некоторых случаях и на более выгодных, чем предложения на легковые седаны этих марок, в том числе и бизнес-класса", - рассказывает генеральный директор BMW Адванс-Авто (ГК "АвтоСпецЦентр") Алексей Гопкало.

Любопытно, что на фоне общего падения спроса на автомобили в России продажи машин премиум-класса продолжают расти. За первое полугодие 2019-го россияне приобрели 72,8 тыс. премиальных иномарок - на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в агентстве "Автостат". В целом российский авторынок за тот же период сократился на 2% до 828,8 тыс. единиц, несмотря на действие госпрограмм льготного автокредитования, которые на покупку машин премиум-класса, как известно, не распространяются. Таким образом, можно говорить о начавшемся расслоении российского автомобильного рынка в текущих экономических условиях.

Как отмечает Иван Кондратенко, зачастую премиум-сегмент менее подвержен кризисным явлениям ввиду состоятельности потребителей таких автомобилей. Рост в первом полугодии может быть обусловлен запуском новых поколений популярных моделей, относительной стабильностью обменного курса и заменой корпоративных автопарков. Однако общее падение рынка и продолжающий рост цен на все автомобили может иметь негативное влияние и на премиальный сегмент.

"Сегмент премиальных автомобилей чаще всего "держится” дольше, если на рынке начинается стагнация. Что касается факторов влияния, это традиционно НДС, санкции, локализация производства, экономическое положение покупателей в целом", - резюмирует управляющий директор Мерседес-Бенц Ставрополь (ГК "Ключавто") Евгений Банников.