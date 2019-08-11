"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу

На Ульяновском автозаводе случилось историческое событие - в серийное производство запущена первая модель с автоматической коробкой передач. Трансмиссия импортного производства и с хорошей репутацией. Такой "Патриот" осенью 2019 года поступит в свободную продажу и, само собой, станет достаточно весомой альтернативой "бэушным" японским внедорожникам. По неподтвержденным данным, ценовая вилка нового УАЗа - от 1 до 1,3 миллиона рублей. За такие деньги можно купить немало подержанных альтернатив. Смотрим, каких именно, и имеет ли это смысл.

Сразу оговоримся, что обзор подержанных конкурентов "Патриота" мы уже делали, однако новые вводные данные заметно расширили список.

В частности, "Патриот" с автоматом заметно прибавил в цене, что позволяет выбирать из гораздо более свежих альтернатив, а топ-комплектации по стоимости вообще вторгаются в зону подержанного премиум-класса, причем относительно молодого. В общем, есть о чем порассуждать.

Mitsubishi Pajero Sport

Фото: www.wikimedia.org.

Год выпуска: 2015

Пробег: 60 000 - 95 000 км

Двигатель: дизельный, 2.5 (178 л.с.)

Итак, главным соперником "Патриота" на вторичном рынке по-прежнему остается Mitsubishi Pajero Sport. Большой и простой рамный внедорожник с полным внедорожным арсеналом. За указанные деньги можно легко найти 4-5 летний экземпляр с пробегом до 100 000 км и от одного хозяина.

Внедорожник будет оснащен уже обновленным 2.5-литровым турбодизелем серии 4D56U мощностью 178 лошадиных сил с ременным приводом ГРМ (интервал замены 90 тыс.км) и пятиступенчатым автоматом серии V5A5. Полноприводных трансмиссий может быть на выбор две - на базовых версиях шла более простая система EasySelect с жестким подключением передней оси без межосевого дифференциала (собственно, как на УАЗе). На дорогих комплектациях устанавливалась продвинутая система постоянного полного привода SuperSelect.

Как мы уже писали ранее, состояние Mitsubishi Pajero Sport зависит от режима эксплуатации. Без ударных внедорожных нагрузок все узлы ходят довольно долго. Дизель категорически не любит перегревов и, соответственно, долгой работы на повышенных оборотах. Следить нужно за сальниками, подтеки с которых могут попадать на ремень ГРМ сокращая ресурс механизма.

Автомат также достаточно надежен, но боится перегрева из-за не самой эффективной системы охлаждения, которую можно оснастить дополнительным радиатором, а также регулярно встречаются сбои программного обеспечения - нужно перепрошивать блок управления. Более простая полноприводная трансмиссия не любит жестких нагрузок и тяжелых внедорожных колес - слабовата цепь привода, которую может оборвать. Трансмиссия SuperSelect более вынослива, но сложна и дорога в ремонте.

Mitsubishi Pajero IV

Фото: www.wikimedia.org

Год выпуска: 2013-2014

Пробег: около 100 000 км

Двигатель: бензиновый, V6 3.0 (178 л.с.)

Если немного пожертвовать годом и пробегом, за стоимость нового "Патриота" с автоматом вместо Pajero Sport можно взять достойный внимания экземпляр легендарного Mitsubishi Pajero четвертого поколения. Флагман модельного ряда от рамного собрата будет отличаться наличием добротного интерьера и богатством комплектации, а также будет оснащен бензиновой V-образной "шестеркой" и трансмиссией SuperSelect. Правда и двигатель, и коробка не отличались расторопностью, так что особой динамики от машины не ждите.

Бензиновый мотор V6 серии 6G72 - очень надежный, но прожорливый агрегат (хотя "Патриот" жрет не особо меньше), кроме того, заметно более дорогой в обслуживании. Двигатель отличается еще и высоким расходом масла, так что за его уровнем нужно следить. Посторонние стуки могут свидетельствовать о необходимости замены гидрокомпенсаторов, в худшем случае - о провороте шатунных вкладышей, что плохо. Дает сбои регулятор холостого хода, а также нужно регулярно чистить дроссельную заслонку. В целом, если за мотором следить, он может пройти без капремонта свыше 300 тыс.км.

Что касается автомата и полного привода, то эти агрегаты тут такие же, как на Pajero Sport, так что и проблемы с ними те же самые. Коробку нужно уберегать от перегревов, а "раздатку" не мучить внедорожным тюнингом и адовым бездорожьем, но и не забывать про нее - без использования механизм закисает и также выходит из строя.

Chevrolet TrailBlazer

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Год выпуска: 2013-2014

Пробег: 60 000 - 80 000 км

Двигатель: дизельный, 2.8 (180 л.с)

Эта машина также уже была в нашем прошлом обзоре и конструктивно является прямым конкурентом УАЗ "Патриот". В лучшую сторону от него, как и Pajero Sport, внедорожник отличается наличием хорошего дизельного мотора Duramax и, что интересно, семиместным салоном.

Правда, как мы уже отмечали, надежности японских конкурентов Chevrolet не снискал из-за разных мелких "болячек". Опять же, в силу того, что за сумму от миллиона и выше TrailBlazer встречается в пятилетнем возрасте из одних рук, проблем с такими экземплярами гораздо меньше.

Следить нужно за температурой двигателя, качеством масла и топлива. Встречаются капризы по топливной системе (проблемы с проводами форсунок) и системе охлаждения, в которой слабоваты сальники. К стотысячному пробегу гарантированно придется возиться с клапаном EGR.

Любопытный нюанс: на TrailBlazer устанавливается одна из модификаций того же автомата, который отныне будет ставиться на УАЗ "Патриот". Коробка имеет ресурс до 200 000 км, требуют регулярной замены масла не реже 75 000 км и аккуратных нагрузок. Если машина активно использовалась на бездорожье или для активной езды, то масло быстро загрязняется продуктами износа и забивает каналы гидроблока, что грозит "капиталкой".

На Chevrolet использовалось только жесткое подключение Part-Time. Во всех механизмах машины главная задача - следить за состоянием всевозможных сальников. Если нигде нет недостатков смазки и жидкостей, то все узлы ходят довольно долго.

Nissan Pathfinder III

Фото: Пресс-служба Nissan.

Год выпуска: 2012-2013

Пробег: около 100 000 км

Двигатель: дизельный, 2.5 (190 л.с)

Предпоследний из официально представленных в России рамных "Ниссанов". Благодаря японским корням и относительно невысоким ценам пользовался хорошим спросом, так что на вторичном рынке выбор достаточный. В 2012 году модель сменила поколение, превратившись в огромный кроссовер, из-за чего последние экземпляры датируются серединой 2014 года, но найти варианты младше 6-7 лет получится вряд ли.

Внедорожник оснащался дизелем серии YD25, который, само собой, критично относится к качеству солярки и требует внимания к сажевому фильтру. Кроме того, может доставлять проблемы турбонаддув, из-за чего у мотора падает мощность. Турбину требуется калибровать, а в худшем случае - менять.

Что касается автомата, то его слабой стороной является система охлаждения. Следить нужно за протечками антифриза из радиатора и патрубков. В случае попадания охлаждающей жидкости в масло, автомат долго не протянет и потребует дорогостоящего ремонта.

Система полного привода у Nissan классическая - с жестко подключаемой передней осью. Проблемы "раздатка" может доставить только в том случае, если ездить на ней постоянно по сухому асфальту. В иных случаях, минимальный ресурс ее элементов редко ниже 100 тыс. км.

Премиум-класс вместо УАЗ "Патриот"

Как отмечено выше, старшие комплектации УАЗ "Патриот" с автоматом за 1,3 млн рублей вторгаются в зону подержанных внедорожников премиум-класса.

Сразу скажем, что рекомендовать их к покупке как альтернативу новому УАЗу мы, конечно, не можем - содержание и ремонт бэушных премиум-внедорожников может разорить потенциального покупателя. Однако в виде информации расскажем, что предлагается на вторичном рынке за те же деньги.

Chevrolet Tahoe

Фото: Пресс-служба Chevrolet

Год выпуска: 2012

Пробег: от 100 000 км

Двигатель: бензиновый, V8 5.3 (324 л.с)

Настоящая американская классика с мотором V8 и "кочергой" автомата под рулем. Рамный внедорожник имеет и полноценную "раздатку" для езды по бездорожью, хотя на нем гораздо веселее распугивать легковушки в городе, чем месить грязь в лесах и полях.

Если вас не пугает транспортный налог в 50 тысяч рублей в год и расход в 22-25 литров на 100 км, то можно сказать, что это очень выносливая машина с традиционными проблемами по электрике и слабыми тормозами, которые нужно менять на неоригинальные.

Jeep Grand Cherokee IV

Фото: Пресс-служба Jeep.

Год выпуска: 2012

Пробег: до 100 000 км

Двигатель: бензиновый, V6 3.6 (286 л.с)

Еще одна американская легенда, которая несмотря на отсутствие рамы, достаточно способна вне асфальта. Правда пафосная внешность больше подходит для того, чтобы пускать пыль в глаза со светофоров, нежели забираться во внедорожные дебри.

Jeep оснащен всеамериканским бензиновым двигателем 3.6 Pentastar и пятиступенчатым автоматом (немецкий дизель заметно дороже и не вписывается в данный обзор по стоимости). Оба агрегата имеют смешенную репутацию и у одних ходят долго, другим регулярно доставляют проблемы. Так или иначе, автомобиль, построенный на агрегатах Mercedes-Benz, очень недешев в обслуживании, и вместо "Патриота" его можно выбрать только в случае острой необходимости "погнуть пальцы".

Land Rover Discovery IV

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Год выпуска: 2011-2013

Пробег: от 100 000 км

Двигатель: дизельный, 3.0 (211-249 л.с)

Тоже машина с именем и имиджем. Невероятно функциональная, с продуманным салоном и серьезными внедорожными способностями, на благо которых трудятся, в том числе, современные и навороченные электронные системы. Внедорожник оснащается отличным дизелем, пневмоподвеской и постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала, понижающей передачей и опционально блокировкой заднего межколесного дифференциала.

В трех словах описать надежность машины сложно, но нужно сказать, что уже к третьему поколению Discovery заметно прибавил в выносливости, о которой сложено немало анекдотов. Так или иначе, безотказным внедорожник не назвать, главным образом, из-за невероятной навороченности и сложной электроники, которую давно научились ремонтировать, но за немалые деньги.

Вывод

Если вы уже планируете рассмотреть возможность покупки УАЗ "Патриот" с автоматом, то бежать в салон и оставлять предоплату мы бы пока не стали.

Как можно заметить, за указанные деньги у внедорожника полно достойных альтернатив среди иномарок, причем в очень хорошем состоянии. Как минимум, глянуть в отделах Trade-In стоит перечисленных "японцев", которые отличаются достойным ресурсом и вменяемой стоимостью обслуживания, не говоря, конечно, о комфорте.