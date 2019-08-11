Пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии на юге Германии

Пятнадцать человек пострадали во время футбольного матча на юге Германии. Инцидент произошел на спортивной площадке в городе Розенфельд.

В находившихся на поле игроков ударила молния. Один человек потерял сознание. У остальных легкие травмы. Возраст пострадавших - от 19 до 48 лет. Очевидцы сообщили, что на место происшествия прибыло большое количество карет скорой помощи. Футболисты доставлены в больницу.

Грозовой фронт стал причиной различных ЧС. Спасатели в Баварии и Баден-Вюртемберге сообщают о многочисленных вызовах. Из-за грозы и сильного ветра пришлось прервать баварский музыкальный фестиваль "Тауберталь". Зрителей эвакуировали.

А в соседнем Люксембурге семь человек пострадали в результате торнадо. Городу Петанж, по центру которого пронесся смерч, нанесен значительный ущерб. Повреждены местный супермаркет и около сотни домов. Также помяты автомобили, деревья вырваны с корнем. Некоторые автотрассы оказались полностью заблокированными.