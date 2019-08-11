Акция на Сахарова не привлекла москвичей ни словом, ни песней - и тогда людей снова позвали на "прогулки"

Субботняя акция в столице разделилась на две части. Первая, согласованная, прошла спокойно и, действительно, мирно. Пришли все, кто хотел. По оценкам полиции - 22 тысячи вместо заявленных 100 тысяч. Но главное все-таки не в цифрах. Все, кто хотел, - все сказали. Членов Мосгоризбиркома обозвали "преступниками". Столкнули молодежь и "людей из совка". Захотелось матом покричать - завели толпу:

"О . . . ли" пронеслось над проспектом. Захотели - спели:

Я заливаю глаза керосином,

Пусть все горит, пусть все горит...

Спели, сели в такси и уехали.

А почему, собственно говоря, все должно гореть? И почему это надо "допускать"? Ответа не было дано со сцены, кроме разве того, что "протест должен стать более политическим". И что тогда будет с городом? С чем незарегистрированные кандидаты собрались в Мосгордуму? Как заметил кто-то из политологов, "не скамейками же заниматься".

В картине сахаровского проспекта, заполненного разноцветной толпой, трудно было понять смысл происходящего. Жовто-блакитные флаги и плакаты "Верните Крым" и "Украина за свободную Россию" рисовали будущее москвичей как исключительно майданное. Но имперские желто-черные полотнища указывали совсем в другую сторону. А стайка молодежи утверждала, что "Берия не оправдал доверия". Другие же молодые люди своим плакатом вселяли надежду: "Ходорковский придет - порядок наведет". Так что же объединило всех этих людей, пришедших в ненастную субботу на митинг "За честные выборы в Мосгордуму"?

Пусть все горит! Допускай!

Участникам митинга пообещали концерт известных исполнителей рэпа. Молодежь пошла, что неудивительно: ведь билет, например, на выступление Face стоит до 10 тысяч рублей, а "Крововостока" переваливает и за 30 тысяч. Послушать любимых исполнителей приехали молодые люди не только со всего Подмосковья, но и из Тулы, Рязани и других городов Центральной России. Меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова, были жителями столицы, поделился результатами опроса, проведенного Институтом инструментов политического анализа его гендиректор Александр Шпунт: "По нашей предварительной информации, 30 процентов- это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в этот момент в Москве". Что получилось? Итог подвел по просьбе "Российской газеты" политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев: "Гонясь за численностью, организаторы тем самым только размыли протест, ради которого был созван митинг. При том, что каждый из рэперов может собрать аудиторию в 100 тысяч, все вместе они привлекли меньше 30 тысяч человек. Словом, даже в роли культурного это мероприятие оказалось для москвичей не таким привлекательным, как обычно".

Москвичка: "Я не могу пройти из-за безобразия, которое творится на улицах. Протесты эти ваши так надоели, что сил нет"

Послушав с полчаса вялые стандартные речи, молодые люди начали покидать митинг. А на самом проспекте тем временем координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, например, говорил на телекамеры, что власть нужно столкнуть в пропасть, закатать в асфальт и бетон, после чего "заново строить здесь нормальную прогрессивную, свободную процветающую Россию". На сцену, к счастью, его не пригласили, но там и без него было кому высказаться. Еще пару часов назад площадь скандировала, обращаясь к полицейским, обеспечивавшим правопорядок во время митинга: "Мы вам не враги", и вот уже бросают им в лицо: "Дети ментов ненавидят ментов".

Кто эти ораторы? Например, Валерия Гудкова, жена оппозиционера Дмитрия Гудкова, получившего административный арест за нарушение правил организации митинга 27 июля. Она заявила, что пришла продолжать дело человека, у которого есть "честь и совесть". При этом ни словом не обмолвилась, что Дмитрий не погнушался поддельными подписями и подписями умерших людей в своих подписных листах. Это, по ее понятиям, видимо, допустимо для тех, кто стремится во власть: "Я за то, чтобы каждый мог стать депутатом, министром или вообще кем хочет". "Допускай", - соглашаясь с ней, скандировала площадь, требуя от избиркома закрыть глаза на все нарушения и зарегистрировать всех кандидатов. Впрочем, как вскоре заявил один из следующих ораторов, журналист Леонид Парфенов, "дело тут вообще не в Мосгордуме"…

Впрочем, про выборы в Московскую городскую думу и правда речи вообще почти не шло. Как выяснили корреспонденты "РГ", многие из собравшихся понятия не имели, что собрание на Сахарова - в защиту незарегистрированных кандидатов. Ни одного внятного ответа не удалось получить на простой вопрос, кто твой кандидат. Например, один молодой человек вообще был уверен, что пришел поддержать Ивана Голунова. Другой пожал плечами: "Кандидат? Не знаю…" Третий честно признался: "Да я вообще не голосую…" Ясности не внесла и попытка узнать, какие требования выдвигают демонстранты. "Я за Советский Союз", - высказалась пожилая женщина. Мужчина в желтой вязаной шапочке пришел выступить против вывоза мусора в Подмосковье. Еще один мужчина, который отсидел девять лет в Централе, кивая на сцену, сказал: "Мне на них вообще наплевать. Я за любой кипиш". Но красноречивее всех уже позже, в районе Китай-города, во время так называемой прогулки, высказалась москвичка: "Я не могу пройти из-за безобразия, которое творится на улицах. Протесты ваши так надоели, что сил нет".

Семь тысяч полицейских и представителей Росгвардии обеспечили высокий уровень организации и безопасности мероприятия. Нарушений общественного порядка в ходе согласованного митинга не зафиксировано. И это стало еще одним свидетельством в пользу проведения в городе именно согласованных мероприятий. Профессионализм сотрудников правоохранительных органов отметили даже представители оппозиции. "Вели себя подчеркнуто вежливо, как выпускники Оксфорда", - говорили они.

Тем не менее оппозиция поставила в вину полицейским даже досмотр, который они проводили, чтобы защитить собравшихся от возможности пустить в ход оружие, какое находили у участников прежних акций или газовые баллончики. Возмущались: "Вокруг поставили рамки, всю нашу жизнь пытаются поставить в рамки".

Еще накануне полиция и Следственный комитет РФ предупредили, что в ходе согласованной акции возможны провокации, сообщив, что от организаторов митинга в ее адрес поступило на этот счет заявление. Правда, на самом митинге организаторы от этого отмежевались, заявив, что такое заявление лишь попытка властей внести раскол в ряды оппозиции, и они его не делали. Но Борис Золотаревский, глава штаба кандидата в депутаты Ивана Жданова, эту самую провокацию вскоре реализовал. Взяв микрофон, он призвал пойти на Китай-город. "Мы пойдем к администрации президента?" - бросил он свой провокационный вопрос в толпу. И та ответила: "Да".

Захотелось матом покричать - завели толпу: "О . . . ли" пронеслось над проспектом. Захотели - спели

Правда, поддались на призыв немногие. Как убедились корреспонденты "РГ", были это в основном совсем молодые ребята, отправившиеся в Китай-город, который и назначил местом встречи Золотаревский. Именно здесь и произошла большая часть задержаний в эту субботу. Глядя, как уводят в автозак пацанов, мы невольно вспомнили слова Сергея Фомина, фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля, который недавно сдался полиции. Обращаясь к политикам Алексею Навальному и Любови Соболь, он сказал: "Я не знал всей подоплеки. Но вы, господин Навальный, и вы, госпожа Соболь, вы прекрасно знали, что за выход на мирный протест подставили людей по 212-й статье. Призывая людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидят недалеко отсюда". Тем же, кто участвует в протестных акциях, Сергей Фомин адресовал другие слова: "Я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ситуацию, в какую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране не мог вас посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье, а не политические интересы каких-то отдельных людей".

Но на Сахарова об этих ценностях речи не шло. "Мирный исход оппозиции был не нужен, она восприняла его как свое поражение, - считает политолог Дмитрий Гусев. - Ей нужны были драки с полицией, задержания москвичей. И она этого добилась, призвав участников митинга на несанкционированную акцию - очередную "мирную прогулку".

Больше всего от "гуляющих" досталось недавно благоустроенному Ильинскому скверу, газоны которого теперь вытоптаны. Летним кафе в Лужнецком проезде тоже не поздоровилось - большинство их посетителей сочли за благо поскорее ретироваться при виде бегающих парней непонятно с какими намерениями. Встал городской транспорт - автобусы подолгу стояли у пешеходных переходов, пропуская поток людей, который шел, не обращая внимания на сигналы светофора. Счет ущерба городу, нанесенного акциями, продолжает расти. "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" уже обратились с исками в Следственный комитет РФ, требуя организаторов акций возместить понесенные ими убытки. Простои транспорта и порчу зеленых насаждений, а также малых архитектурных форм только во время акции 27 июля они оценили в 12,5 миллиона рублей. 100 тысяч рублей потерь понес и Роман Рожниковский - ресторатор и создатель сети кафе "Грабли", 500 тысяч - фермер-сыровар Олег Сирота - посетители и покупатели не идут к ним под страхом оказаться в гуще массовых беспорядков. Неужели нам и впрямь "пусть все горит"?