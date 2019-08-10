Акция на Сахарова не привлекла москвичей ни песней, ни числом

На митинг, прошедший сегодня на проспекте Академика Сахарова по инициативе незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, собралось, по информации полиции, 22 тысячи человек. Еще более аккуратно оценил число собравшихся гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт - по его данным участников было 15-20 тысяч.

Напомню, оппозиция заявляла акцию на 100 тысяч человек, и московские власти согласовали ей это количество. Организаторы, вероятно, надеялись привлечь людей на митинг обещанным концертом известных исполнителей. На эту уловку попалось какое-то количество молодых людей, но такой массовой, каким видела акцию оппозиция, сделать ее все-таки не удалось.

Немногочисленные выступления музыкантов разочаровали любителей рэпа, а стандартные речи оппозиционеров скорее распугали молодежь. Едва зазвучали похожие друг на друга выступления, как молодые люди начали расходиться.

Правоохранительные органы также отметили среди собравшихся большое количество иногородних. По предварительным данным, полученным на основе опроса 1,5 тысячи участников акции Институтом инструментов политического анализа, москвичей только 30 процентов, рассказал Александр Шпунт. Еще 30 процентов - жители Подмосковья, а 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент.

Милиция, Росгвардия и мэрия обеспечили высокий уровень организации и безопасности мероприятия. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Их профессионализм и отсутствие жесткости отметили даже представители оппозиции. "Вели себя подчеркнуто нежно, как выпускники Оксфорда", - говорили они.

Митинг в очередной раз доказал, что обеспечить безопасность его участников и общественный порядок в городе могут именно согласованные с властями акции.

Оппозиция же в очередной раз продемонстрировала свою разобщенность. В частности, организаторы митинга обратились в полицию с заявлением, о том, что Любовь Соболь и ее сторонники собирались организовать провокации в ходе согласованного митинга. Именно поэтому правоохранительные органы задержали ее на время его проведения.