Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы не стал арестовывать телережиссера Дмитрия Васильева за участие в несанкционированной акции. Ходатайство Следственного комитета об аресте режиссера было отклонено.

Напомним, Дмитрий Васильев был задержан по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Однако суд решил "постановление следствия об избрании Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу возвратить без рассмотрения". Кстати, и сама следователь Валерия Башаева попросила суд отложить судебное заседание в связи с отсутствием подозреваемого, а следственные действия в данный момент с подозреваемым, по ее словам, запрещены. Не возражал и прокурор. Защита же потребовала медицинского освидетельствования своего подзащитного и просила отложить заседание на 72 часа.

Дмитрий Васильев был задержан в пятницу. Вскоре его отвезли из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Выяснилось, что он страдает инсулинозависимым диабетом. Режиссеру назначили штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения.