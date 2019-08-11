В Москве на неделю закроют девять станций метро

Сразу несколько станций Сокольнической линии московского метро закроются с 18 по 24 августа. Это нужно для строительства юго-западного участка Большого кольца, объяснили в пресс-службе подземки.

На неделю прекратят работу девять станций "красной" ветки: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Пассажиров будут перевозить бесплатные автобусы, которые свяжут между собой закрытые станции. Метрополитен также просит пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями.