Видео: Nissan Murano пролетел сквозь надземный пешеходный переход

В этом ДТП удивительно всё. И то, как точно владелец Nissan Murano сумел попасть в достаточно тесный надземный пешеходный переход. И то, как легко - лишь перелом мизинца на ноге - он в итоге отделался. И то, что никто из пешеходов при этом не пострадал, так как переход и тротуар перед ним в этот момент были пусты.

ДТП случилось среди бела дня на Киевском шоссе столицы. Nissan, по словам очевидцев, мчался со скоростью около 100 км/ч и в какой-то момент, вильнув, съехал с трассы, взмыл вверх по ступенькам перехода, а оттуда - вниз на газон.

Причины, по которым водитель устроил этот достойный "Форсажа" или GTA трюк, пока неизвестны. Либо слишком неосторожный новичок, либо слишком дерзкий "обочечник".