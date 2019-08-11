В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима"

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфуна "Лекима".

По информации Примгидромета, вечером 11 августа, а также ночью и днем 12 августа в Приморье пройдут сильные, а местами очень сильные (с количеством осадков от 50 миллиметров за 12 часов и менее) дожди и ветер до 18 метров в секунду. Возможны также ливни (осадки от 30 миллиметров за час).

Во Владивостоке ожидается умеренный дождь (15-35 миллиметров осадков за 12 часов и менее).

Ливни могут вызвать подъем рек в западных и центральных районах края. Возможны подтопления.