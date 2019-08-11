В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков

После наводнения в Иркутской области в списке пострадавших числится примерно 45 тысяч человек, около 450 домов не подлежат восстановлению. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко.

"Огромное количество дел находилось и находится в судах: практически четыре тысячи заявлений. Это дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Я округляю, но сегодня их признано 45 тысяч человек. 3 тысячи жителей уже получили компенсации", - цитирует главу региона РИА Новости.

Напомним, больше всего от двух волн паводков пострадали города Тулун и Нижнеудинск. По данным областного правительства, только в Тулуне силами Минобороны РФ пришлось очищать от завалов сто гектаров территории.

Военные железнодорожники восстановили около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255, увеличили ширину защитного вала до пяти метров, а высоту - до четырех метров.