В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, почему сегодня Украина не может стать членом Евросоюза и Североатлантического Альянса.

Иностранный эксперт считает, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО приведет к конфронтации Запада с РФ.

- Для старой Европы хорошие отношения с Москвой - залог безопасности и стабильного порядка. Украинский фактор может разрушить всю эту выстроенную организацию. Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит, - заявил Бальбек в интервью RT.

Он также отметил, что в случае вступления Украины в НАТО и ЕС этим странам придется повышать налоги и урезать льготы, чтобы "кормить Киев". А это в свою очередь приведет к недовольству жителей ЕС и массовым протестам с их стороны.