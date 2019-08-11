Немецкий политолог заявил о невозможности вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар высказал свое мнение по поводу возможного вступления Украины в ЕС и НАТО. Эксперт считает, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, но не сделал этого.

"Время было упущено. Расширения Европейского Союза на восток не будет. На Украине это должны понимать", - заявил Рар. Он также отметил, что вступление Незалежной в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов озвучил прогноз, что отношения России и Евросоюза начнут улучшаться, когда среди входящих в ЕС стран накопится критическая масса политической воли. "Тогда и произойдет определенный поворот. Предпосылки для этого есть и они постепенно усиливаются", - резюмировал дипломат.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обеспокоен тем, что некоторые страны Европейского союза становятся "все более дружелюбными с Россией". Он также обратил внимание на то, что, несмотря на принятые санкции, "Москва не отступила и на полшага".