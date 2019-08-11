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Рубрика: В мире

Немецкий политолог заявил о невозможности вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар высказал свое мнение по поводу возможного вступления Украины в ЕС и НАТО. Эксперт считает, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, но не сделал этого.

Фото: iStock
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"Время было упущено. Расширения Европейского Союза на восток не будет. На Украине это должны понимать", - заявил Рар. Он также отметил, что вступление Незалежной в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов озвучил прогноз, что отношения России и Евросоюза начнут улучшаться, когда среди входящих в ЕС стран накопится критическая масса политической воли. "Тогда и произойдет определенный поворот. Предпосылки для этого есть и они постепенно усиливаются", - резюмировал дипломат.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обеспокоен тем, что некоторые страны Европейского союза становятся "все более дружелюбными с Россией". Он также обратил внимание на то, что, несмотря на принятые санкции, "Москва не отступила и на полшага".

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