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11.08.2019 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде назвали протест Киева по Крыму вмешательством в дела РФ

Текст: Юрий Политов
В Совете Федерации прокомментировали ноту протеста министерства иностранных дел Украины в связи с субботней поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Заявление Киева - это "жалкое и нелепое" вмешательство во внутренние дела России, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Крым де-факто и де-юре является российской территорией, напомнил Франц Клинцевич в комментарии на своей странице в Facebook.

Поэтому очередной протест украинского дипломатического ведомства в связи с посещением президентом России территории своей же страны можно оценить только как вмешательство во внутренние дела России, считает сенатор.

"Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД - и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - заметил он, добавив, что протесты подобного рода если и дают какие-то эффекты, то только негативные.

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