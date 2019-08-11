В Совфеде назвали протест Киева по Крыму вмешательством в дела РФ

Крым де-факто и де-юре является российской территорией, напомнил Франц Клинцевич в комментарии на своей странице в Facebook.

Поэтому очередной протест украинского дипломатического ведомства в связи с посещением президентом России территории своей же страны можно оценить только как вмешательство во внутренние дела России, считает сенатор.

"Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД - и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - заметил он, добавив, что протесты подобного рода если и дают какие-то эффекты, то только негативные.