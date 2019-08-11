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11.08.2019 13:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Ирбитской ярмарке показали гранд-макет купеческого города

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
На Ирбитской ярмарке, проходящей в эти дни в Свердловской области, представили гранд-макет "Города купеческого наследия".

На 25 квадратных метрах разместилась историческая часть Ирбита, который по возрасту старше Екатеринбурга. Основан он был еще в 1631 году и сохранил огромное число памятников: 74 памятника архитектуры, 11 памятников истории и монументального искусства, 25 памятников археологии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Макет разработан творческой группой "TresAmigos" в составе трех молодых архитекторов - Андрея Бетина, Станислава Веснина и Александра Лошакова. На макете можно найти 90 процентов местных достопримечательностей: 400 зданий, "Гостиный ярмарочный двор", "Пассаж", театр драмы, мототрассу международного уровня, мотоциклетный завод, а также вязовую рощу и реку Ница.

- Важно было запечатлеть значимые объекты, и те, которые не сохранились, но которые можно восстановить, потому что они представляют собой лицо города. На макете видно, насколько Ирбит уникален, изыскан, насколько все домики отличаются друг от друга - здесь нет ни одной одинаковой колонны, одинакового вензеля. И в то же время это единая композиция, - отметил Андрей Бетин.

Есть надежда, что гости города увидят исторический центр в первозданном виде уже в 2021 году, когда Ирбит и ярмарка будут отмечать юбилей: 390 лет со дня основания.

В этом году в ярмарке участвует свыше 400 организаций. Гостей встречают задолго до торговой площади ряженые. На самой площади развернулся "город мастеров": медовые, рыбные, хлебные, овощные ряды, одежда и тканое полотно, товары повседневного спроса, сувениры - фермеры и ремесленники со всего Урала демонстрируют свои умения. Также здесь размещаются национальные подворья, где угощают блюдами кухни народов мира. На Чайной улице кипят гигантские самовары. Чай - это не просто знак гостеприимства, а дань истории: именно в Ирбите формировались цены на этот товар в Российской империи.

Фото: Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"
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В сквере под открытым небом зрители смотрят кукольные и драматические спектакли. Кроме того, можно побывать на фестивале звонарей и шоу барабанщиков, цыгано-казачьем песенном баттле, поучаствовать в праздничном шествии "Ирбит купеческий", отправиться на экскурсию в цех, где собирают знаменитые мотоциклы "Урал".

Запланировано и еще одно торжественное мероприятие: открытие мемориальной доски художникам Мише Брусиловскому и Геннадию Мосину - авторам монументальной мозаики на фасаде отреставрированного дворца культуры имени Костевича.

Справка "РГ"

Ирбитская ярмарка проводилась с 1638 года. В XIX веке занимала второе место в России по торговым оборотам, уступая лишь Нижегородской. В Ирбите встречались товары из Сибири (пушнина), Китая (чай и шелк), Средней Азии (мерлушка), Москвы (мануфактура, серебряные и золотые изделия), Урала (металлы). Во время ярмарки население города увеличивалось в 100 раз, чтобы не платить втридорога за съемное жилье, многие приезжие купцы строили себе здесь особняки. Традиция проводить ярмарки возродилась после долгого перерыва в 2002 году. В 2018-м Ирбит в это время посетили около 40 тысяч человек.

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