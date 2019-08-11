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Смиренное кладбище попало в цифру

Текст:   Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинская область)
11.08.2019,  
18:47
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
В Магнитогорске создали IТ-программу инвентаризации кладбищ. Последним штрихом станет создание сайтов захоронений.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Это своеобразные виртуальные погосты, где каждый желающий по фамилии, имени и отчеству умершего может найти нужный участок, посмотреть его состояние по размещенным фотографиям, определить точное месторасположение. А при желании - оставить некролог или воспоминание об ушедшем человеке на его страничке в специальном разделе "Книга памяти".

Фото: iStock
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Но это только внешняя, социальная сторона сервиса.

Прежде всего сайты позволяют поставить под контроль каждую могилу, исключив возможность наживы на бесконтрольных захоронениях. А это одна из первоочередных задач, которую преследует инициированная президентом реформа рынка ритуальных услуг. В муниципальном предприятии ритуальных услуг сообщили, что виртуальную инвентаризацию всех кладбищ и захоронений они уже провели.

В 2016 году выполнили аналогичную работу по заказу администрации Нижнего Тагила. Сегодня реализован пилотный проект на одном из городских кладбищ Казани, ведутся переговоры с Каменском-Уральским, Рыбинском и Нальчиком.

А в перспективе можно было бы охватить новым сервисом всю страну. Его удобство оценили не только специалисты, но и обычные горожане. В Магнитогорске Челябинской области предлагают собственную программу инвентаризации кладбищ другим городам и весям страны.

В ходе инвентаризации определяются точные границы погостов, их детальные карты с указанием дорог и основных объектов, база данных с общим видом места каждого погребения, привязанного к местности с помощью GPS-навигатора, с расстановкой намогильных сооружений и отдельными крупными фотографиями надписей на памятниках, плитах и крестах.

"Я в похоронном бизнесе уже 31 год, знаю все изъяны изнутри, - рассказывает директор "Комбината похоронно-ритуальных услуг" Евгений Могулевцев. - Программа устроена так, чтобы сделать этот бизнес максимально прозрачным и понятным. Она позволяет оценивать состояние земельных ресурсов на кладбищах, выявлять пустые участки, заброшенные и бесхозные могилы, решать проблему незаконного сноса могил. С ее помощью можно вести ежедневный учет деятельности всех похоронных организаций, точно определять долю рынка каждой из них, просчитывать размер прибыли для исчисления налогов, контролировать действия недобросовестных компаний.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кроме того, сервис позволяет персонифицировать все обновления базы погребений и иметь полную картину того, кем, когда и с какой целью они были сделаны, чтобы исключить коррупционную составляющую как среди собственных сотрудников, так и среди партнеров.

Доступ к тому или иному разделу сервиса имеют только те специалисты, в функциональные обязанности которых входит их наполнение.

Вся инвентаризация проводится в четыре шага.

Первый. Начинать специалисты рекомендуют с оцифровки архивов, которые во многих случаях помогают установить данные на погребенных в могилах без каких-либо опознавательных знаков.

Шаг второй. Затем с применением геодезического оборудования проводится картографическая съемка кладбищ.

Шаг третий. И лишь после этого - тотальная съемка всех без исключения захоронений, пустующих участков, обработка и занесение информации в базу данных.

Правда, инвентаризация каждого кладбища в зависимости от размера занимает от месяца до года и, однажды начавшись, уже не заканчивается.

Шаг четвертый. Люди уходят из жизни каждый день, соответственно должна пополняться и база данных.

Обходчики должны вносить в программу фотографии и координаты всех новых захоронений, которые автоматически обрабатываются сервисом.

Фото: Сергей Михеев
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Однако прозрачность погребальной сферы для людей того стоит, считают представители "Комбината похоронно-ритуальных услуг".

При объединении нескольких баз погребений программа может быть использована в качестве единого реестра всех захоронений региона, федерального округа и даже страны, что позволит гражданам следить за местами упокоения их близких, а властям вывести из тени и получить полный контроль над всей похоронной отраслью, - уверен Евгений Могулевцев.

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