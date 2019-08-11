В Магнитогорске создали IТ-программу инвентаризации кладбищ. Последним штрихом станет создание сайтов захоронений.

Это своеобразные виртуальные погосты, где каждый желающий по фамилии, имени и отчеству умершего может найти нужный участок, посмотреть его состояние по размещенным фотографиям, определить точное месторасположение. А при желании - оставить некролог или воспоминание об ушедшем человеке на его страничке в специальном разделе "Книга памяти".

Но это только внешняя, социальная сторона сервиса.

Прежде всего сайты позволяют поставить под контроль каждую могилу, исключив возможность наживы на бесконтрольных захоронениях. А это одна из первоочередных задач, которую преследует инициированная президентом реформа рынка ритуальных услуг. В муниципальном предприятии ритуальных услуг сообщили, что виртуальную инвентаризацию всех кладбищ и захоронений они уже провели.

В 2016 году выполнили аналогичную работу по заказу администрации Нижнего Тагила. Сегодня реализован пилотный проект на одном из городских кладбищ Казани, ведутся переговоры с Каменском-Уральским, Рыбинском и Нальчиком.

А в перспективе можно было бы охватить новым сервисом всю страну. Его удобство оценили не только специалисты, но и обычные горожане. В Магнитогорске Челябинской области предлагают собственную программу инвентаризации кладбищ другим городам и весям страны.

В ходе инвентаризации определяются точные границы погостов, их детальные карты с указанием дорог и основных объектов, база данных с общим видом места каждого погребения, привязанного к местности с помощью GPS-навигатора, с расстановкой намогильных сооружений и отдельными крупными фотографиями надписей на памятниках, плитах и крестах.

"Я в похоронном бизнесе уже 31 год, знаю все изъяны изнутри, - рассказывает директор "Комбината похоронно-ритуальных услуг" Евгений Могулевцев. - Программа устроена так, чтобы сделать этот бизнес максимально прозрачным и понятным. Она позволяет оценивать состояние земельных ресурсов на кладбищах, выявлять пустые участки, заброшенные и бесхозные могилы, решать проблему незаконного сноса могил. С ее помощью можно вести ежедневный учет деятельности всех похоронных организаций, точно определять долю рынка каждой из них, просчитывать размер прибыли для исчисления налогов, контролировать действия недобросовестных компаний.

Кроме того, сервис позволяет персонифицировать все обновления базы погребений и иметь полную картину того, кем, когда и с какой целью они были сделаны, чтобы исключить коррупционную составляющую как среди собственных сотрудников, так и среди партнеров.

Доступ к тому или иному разделу сервиса имеют только те специалисты, в функциональные обязанности которых входит их наполнение.

Вся инвентаризация проводится в четыре шага.

Первый. Начинать специалисты рекомендуют с оцифровки архивов, которые во многих случаях помогают установить данные на погребенных в могилах без каких-либо опознавательных знаков.

Шаг второй. Затем с применением геодезического оборудования проводится картографическая съемка кладбищ.

Шаг третий. И лишь после этого - тотальная съемка всех без исключения захоронений, пустующих участков, обработка и занесение информации в базу данных.

Правда, инвентаризация каждого кладбища в зависимости от размера занимает от месяца до года и, однажды начавшись, уже не заканчивается.

Шаг четвертый. Люди уходят из жизни каждый день, соответственно должна пополняться и база данных.

Обходчики должны вносить в программу фотографии и координаты всех новых захоронений, которые автоматически обрабатываются сервисом.

Однако прозрачность погребальной сферы для людей того стоит, считают представители "Комбината похоронно-ритуальных услуг".

При объединении нескольких баз погребений программа может быть использована в качестве единого реестра всех захоронений региона, федерального округа и даже страны, что позволит гражданам следить за местами упокоения их близких, а властям вывести из тени и получить полный контроль над всей похоронной отраслью, - уверен Евгений Могулевцев.