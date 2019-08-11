Родители оценили разрабатываемый ГОСТ для школьной формы

"Мы горячо поддерживаем эту инициативу. Действительно важно, чтобы у школьной формы появились стандарты качества - это вопрос здоровья и безопасности ребенка. И речь идет не только о "проценте синтетики". Здесь важна, к примеру, и фурнитура, которая не будет вызывать аллергию, и износостойкость. Мой опыт показывает, что качественную форму ребенок носит в среднем два года - пока из нее не вырастет. Комплект из двух сарафанов и двух рубашек обошелся примерно в 7 тысяч рублей, - рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - В прошлом году как раз перед первым сентября к нам обращались родители с жалобами, что администрация школы пыталась навязать им конкретную фирму. Она, может, и поставляла качественную форму, но явно по завышенным ценам. Здесь есть несколько вариантов решения. Первое - написать заявление на имя директора, что ваши права нарушены. Обычно после этого ситуация сразу разрешается в пользу родителей. Если директор стоит на своем - то должно помочь обращение в местные органы управления образованием".

По закону, фасон и цвет детской формы определяют сами школы - с помощью локальных нормативных актов. При этом должно обязательно учитываться мнение родительского комитета: покупать форму у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны. Многие школы идут по простому пути - "светлый верх - черный низ". Джинсы - под запретом, а в остальном родители выбирают одежду, исходя из возможностей своего кошелька.

"На одежду для моего сына пришлось потратить около 15 тысяч рублей. Из старой формы он вырос. Пара новых брюк, четыре рубашки, джемпер с длинными рукавами на холодную погоду, жилетка, плюс - спортивная форма. При этом я всегда смотрю на состав: если больше половины - синтетика, то вещь не беру. Сын у меня очень активный, в форме он проводит минимум 5-6 часов в день. Далеко не каждая одежда выдерживает такое испытание, - говорит мама четвероклассника из Перми Ольга Головкова. - Пару лет назад был случай: ребенок побегал, вспотел. Вечером обнаружили, что ноги у него "почернели". Мы их, конечно, отмыли, обошлось без аллергии и других последствий. Штаны сразу выкинули. Но с тех пор брюки дешевле 1500 рублей я принципиально не покупаю. "Дышащая" рубашка из хлопка - это минимум 1200 рублей. Жилетку можно найти качественную и недорогую за 700 рублей. Обязательно посмотреть подкладку - если синтетика - тоже не берем. Но при этом я знаю много семей, которые вынуждены покупать синтетику просто потому, что натуральные ткани им не по карману. Рубашка - 500 рублей, брюки - 700. Качество у таких вещей самое низкое".

Кстати, по данным опроса Mail.ru Дети, у более чем 60 процентов родителей ребята учатся в школах с обязательной школьной формой или должны придерживаться дресс-кода. Как правило, это "белый верх - черный низ". 54 процента родителей считают, что форма дисциплинирует и помогает детям не отвлекаться от занятий, а 38 процентов, что форма делает не такой заметной разницу в семейных доходах.

- В начальной школе, где учится моя младшая дочь, форму закупаем централизованно, чтобы, как объяснил директор, не было "конкурса родительских кошельков". Мальчикам - жилетки из хорошей шерсти, девочкам - сарафанчики из того же материала. Правда, зимой эти сарафаны не очень удобны - ребенку приходится заправлять их в теплые штаны. Хотелось бы, чтобы были и летние и зимние варианты и конфигурации школьной формы. Требования к ним тоже должны быть разными, - считает член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Суздальницкая. - В целом школьная форма должна быть безопасной для ребенка и иметь сертификат, который это подтверждает. А в выборе конкретных моделей - хлопковой рубашки, или, к примеру, льняной - здесь у родителей должна быть полная свобода.