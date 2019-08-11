В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу"

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье. Судя по фото, автомобиль в хорошем состоянии.

Опытный образец ГАЗ-3111 впервые был представлен широкой публике в 1998 году на Московском автосалоне. Внешностью модели занимались дизайнеры-стилисты ГАЗа Игорь Безродных и Сергей Плотников.

Салон ГАЗ-3111 был полностью переработан, здесь появилась возможность для установки подушек безопасности, а многие элементы приборной панели получили новую, более современную конструкцию, "позаимствованную" у популярных иномарок. Сиденья разрабатывались в тесном сотрудничестве с известной фирмой "Lear".

На машине впервые в семействе "Волг" было применено реечное рулевое управление с гидроусилителем производства завода "Автогидроусилитель". Тормоза аналогичны ГАЗ-3110 — передние дисковые вентилируемые, задние барабанные. Впервые в отечественном автопроме на ГАЗ-3111 была применена антиблокировочная система тормозов (Bosch 5.3).

В основном автомобиль комплектовался двигателем ЗМЗ-4052.10 мощностью 155 л.с. На несколько машин был установлен ЗМЗ-4062.10 (136 л.с.), ГАЗ-3105 компоновки V8 (170 л.с.) и дизельный двигатель ГАЗ-560 (110 л.с.).

Первые экземпляры новой "Волги" сошли с конвейера в декабре 1999 года, но мелкосерийное производство "товарных" машин удалось организовать только через полгода. Всего было выпущено около 500 автомобилей. ГАЗ-3111 помешала высокая цена, которая в то время составляла 16-18 тысяч долларов.

Напомним, что производство автомобилей "Волга" началось в 1956 году с модели ГАЗ-21 и продолжалось до 2009 года, когда с конвейера сошел последний седан ГАЗ-31105.