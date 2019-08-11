Местные комментаторы и пресса особо подчеркивают, что Эпштейн был найден мертвым на следующие сутки после публикации многочисленных документов с подробностями по его делу, в которых, в том числе, фигурируют имена высокопоставленных политиков и финансовых воротил. В случае признания виновным ему грозило до 45 лет тюрьмы. Более того, планировавшийся судебный процесс над финансистом мог стать в лучшем случае постыдным для его влиятельных знакомых, а в худшем - обернуться следствием против них.

Но обо всем по порядку. В первый раз следователи заинтересовались наклонностями Эпштейна в 2005 году, когда несовершеннолетняя девушка из штата Флорида пожаловалась в полицию на домогательства с его стороны. Вскоре полиции удалось найти не менее двух десятков таких пострадавших. Некоторым из них исполнилось лишь 14 лет. Из их показаний следовало, что финансист, пользуясь деньгами и связями, брал на работу школьниц, девушек из массажных салонов и модельных агентств, а затем принуждал к сексуальным контактам как с собой, так и со своими влиятельными знакомыми. Перед Эпштейном замаячила перспектива провести десятки лет в тюрьме, но в конечном итоге тогдашний прокурор штата Флорида Александр Акоста заключил с ним сделку, условия которой долгое время оставались тайной. Как выяснилось много лет спустя, финансист признал вину по двум наименее значительным пунктам, за что с него сняли обвинения федерального уровня. В результате он отделался 18 месяцами тюрьмы, при этом 6 дней в неделю его выпускали поработать в офисе.

Суд по делу Эпштейна мог бросить тень на многих влиятельных политиков и финансистов

Но по прихоти судьбы человек, благодаря которому Эпштейн получил столь легкий приговор, в конечном итоге и стал причиной его окончательного падения. Когда президент Дональд Трамп назначил Александра Акосту своим министром труда и стал рассматривать его кандидатуру в министерство юстиции, журналистка из флоридской The Miami Herald вспомнила о роли последнего в деле Эпштейна и провела собственное расследование. Его результаты вызвали широкий резонанс и вынудили власти вернуться к материалам дела. Суд решил, что сделка властей Флориды с финансистом нарушала закон, после чего Акоста ушел в отставку.

Самого Эпштейна арестовали в июле 2019 года. Во время обыска в его доме в Нью-Йорке детективы обнаружили в сейфе многочисленные улики, включая видеозаписи и фотографии обнаженных несовершеннолетних, бриллианты и пачки денег, паспорт другого государства на вымышленное имя с его фотографией.

Финансист кичился связями на самом верху и жил на широкую ногу - ему принадлежали шикарный особняк в Нью-Йорке, самолет и даже остров в Карибском море, который в прессе теперь окрестили "островом педофилии". Как выяснилось, в свое время гостем там побывал экс-президент Билл Клинтон, склонность которого бросать неравнодушные взгляды на юных леди - излюбленная тема для шуток в США. А в 2002 году тогда еще бизнесмен Дональд Трамп в интервью New York Magazine рассказал, что любит бывать в обществе Эпштейна: "Он столь же сильно любит красивых женщин, как и я, только многие из них отличаются юным возрастом". Среди знакомцев финансиста пресса перечисляет британского принца Эндрю, бывшего премьера Израиля Эхуда Барака, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

На горизонте маячил резонансный процесс, как вдруг его главный фигурант покончил жизнь самоубийством. В деле над самим Эпштейном поставлена точка, но к американскому правосудию возникли вопросы. Например, кто и почему снял арестанта с усиленного наблюдения на предмет самоубийства после того, как в прошлом месяце его один раз уже обнаружили в камере без сознания из-за предположительной попытки суицида.

Пол Кругман из The New York Times замечает: "Если бы мы жили в вымышленной параноидальной вселенной, самоубийство Эпштейна показалось бы мне очень подозрительным, да и самоубийство ли? Но само его дело показывает, что мы в некотором роде и живем в такой вселенной". А консервативный комментатор Энн Коултер в своем "Твиттере" написала: "Я знала, что это случится, и предупреждала об этом!". "Я не сторонник конспирологии, - цитирует Yahoo News юриста Скотта Хечингера. - Но у Эпштейна была опасная информация на необычайно большое число крайне влиятельных людей. Не так уж просто покончить жизнь самоубийством в тюрьме, особенно под усиленным наблюдением. Особенно если эта попытка повторная".

Даже президент Дональд Трамп "подлил масла в огонь", "ретвитнув" сообщение ресурса "BNL News" с заголовком: "Лидеры демократов, включая Билла Клинтона, в приватном порядке навещали "педофилический остров" Джеффри Эпштейна". Позже этот же ресурс заявил, что в документах следствия несколько раз фигурирует имя самого главы Белого дома, хотя непонятно, в каком качестве. Трамп также привел мнение одного из своих ярых сторонников, шоумена Терренса Уильямса, который написал: "Покончил с собой, находясь под наблюдением 24 часа в сутки 7 дней в неделю? Как же это произошло? Джеффри Эпштейн располагал информацией на Билла Клинтона и теперь он мертв". Он присовокупил к записи хэштег #ClintonBodyCount (в переводе на русский "Счет трупам Клинтона" - РГ), который в первые часы после новости о самоубийстве пользовался взрывной популярностью в соцсетях.

Расследованием обстоятельств предполагаемого суицида Эпштейна занялось ФБР, а министр юстиции и генеральный прокурор страны Уильям Барр пообещал провести внутриведомственную проверку, признав, что есть "серьезные вопросы" к произошедшему.

Настоящую ярость суицид Эпштейна вызвал у тех, кто выступает в качестве его обвинителей. Их юрист Лиза Блум заявила: "Крайне раздражены тем, что тюремная администрация допустила это. Теперь Эпштейн никогда не понесет наказания за ужасные злодеяния". Они призывают привлечь к ответственности тех, кто недоглядел за арестантом, и заморозить имущество финансиста с тем, чтобы потом пустить его на выплату компенсаций жертвам.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"