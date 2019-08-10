Обвиняемый в насилии мультимиллионер Эпштейн найден мертвым в камере

Мультимиллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в насилии, найден мертвым в субботу около 7.30 утра в своей камере в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Обстоятельства его смерти пока неясны.

Приоритетная версия - самоубийство, сообщает ABC News, со ссылкой на источники в тюремном учреждении, где находился Эпштейн.

Родившийся в Нью-Йорке Эпштейн работал учителем, прежде чем заняться финансами, отмечает ВВС. До возбуждения уголовных дел против него он был одним из самых известных представителей американской элиты благодаря своему богатству и влиятельным знакомым. Его в 1990-2000-е годы часто видели в обществе с богатыми и влиятельными людьми, включая президента США, тогда успешного бизнесмена Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона и британского принца Эндрю.

Один из самых успешных бизнесменов в области хэдж-фондов, 66-летний финансист, ставший с конца 2000-х годов опальным, был задержан 6 июля в аэропорту Нью-Джерси по возвращению из Парижа и доставлен в исправительный центр в Нижнем Манхэттене, тюрьму строгого режима, в которой содержатся террористы, насильники, а также до недавнего времени мексиканский наркобарон Эль Чапо по прозвищу "Коротышка", уже переведенный в другую тюрьму в американской пустыне. Эпштейну было отказано в том, чтобы он находился под многомиллионным залогом в своем особняке стоимостью 77 миллионов долларов на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена в Нью-Йорке.

15 июля в окружном суде Манхэттена состоялись первые слушания по делу Джеффри Эпштейна. Его, на основании показаний двух жертв обвинили в том, что он руководил предприятием по торговле людьми и платил девочкам в возрасте 14 лет, чтобы они занимались сексом с ним в его доме в Верхнем Ист-Сайде и в его поместье в Палм-Бич, штат Флорида. Речь шла о десятках несовершеннолетних жертв. Обвинители также заявляли, что Эпштейн использовал помощников, чтобы заманить девушек в свои дома, а затем платил некоторым из своих жертв, чтобы они нанимали других девушек для совершения им надругательств. Он не признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

Его смерть, отмечает The Guardian, наступила на следующий день после того, как обнародованные стороной обвинения в Нью-Йорке документы раскрыли истинные масштабы его жестокого обращения с молодыми девушками в его доме в Палм-Бич, Нью-Йорке и на Виргинских островах. Речь шла о периоде с 2002 по 2005 годы.

Предыдущая попытка привлечь его к ответственности по аналогичным обвинениям в 2008 году потерпела крах, когда власти предоставили ему необычайно щедрую сделку. Тогда Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям во Флориде в рамках секретной сделки с федеральными прокурорами по делу о насилии. В итоге он отбыл 13-месячный срок в местной тюрьме и избежал жесткого федерального преследования. Эта сделка была заключена с Александером Акостой, бывшим прокурором США в Майами, который ушел в отставку в начале июля с поста министра труда после того, как общественное возмущение по поводу соглашения с Эпштейном достигло точки кипения. Помимо Акосты, соглашение не преследовать Эпштейна было одобрено Марком Филипом, тогдашним заместителем генерального прокурора, и Алисой Фишер, которая возглавляла уголовное подразделение Министерства юстиции. С тех пор оба покинули правительство США для занятий бизнесом.

Американские СМИ сообщают, что смерть Эпштейна, чье состояние, по некоторым данным, насчитывало около 400 миллионов долларов, размещенных в банке на Виргинских островах, наступила всего через пару недель после того, как он был найден без сознания в тюремной камере Манхэттена с повреждениями шеи. Миллионера нашли на полу его тюремной камеры "в полубессознательном состоянии" в позе эмбриона. Впрочем, как сообщил телеканал NBC New York, ссылаясь на источники, знакомые с ходом следствия, травмы были не серьезными, Эпштейн мог инсценировать самоубийство, чтобы добиться перевода в другую тюрьму. По сообщениям, его лечили в близлежащей больнице, а затем все же вернули в упомянутый исправительный центр Нью-Йорка.

Однако осталось неясным, как он получил эти травмы. Два анонимных источника сообщили каналу NBC News 4 в Нью-Йорке, что травмы Эпштейна могли быть нанесены самим себе, в то время как другой собеседник сказал, что нельзя исключать того, что на опального финансиста произошло нападение со стороны его сокамерника, уголовника-рецидивиста.

В этой связи после обнаружения тела в субботу на ряде ресурсов появилась информация в пользу второй версии по поводу смерти Эпштейна, в деле которого было замешано очень много влиятельных людей. В частности, в пятницу говорилось о том, что среди гостей в доме, где происходило насилие, часто был британский принц Эндрю.

Суд над Эпштейном должен был начаться в конце августа. Ему грозило до 40 лет тюремного заключения и многомиллионный штраф.