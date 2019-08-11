Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 22 человека

На восточное побережье Китая обрушился супертайфун "Лекима". По последним данным, жертвами непогоды стали 22 человека, еще 10 - пропали без вести.

В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) горный обвал блокировал течение реки. В результате более ста человек оказались окружены паводком.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья КНР в ночь с 9 на 10 августа. Максимальные порывы ветра в центре атмосферного вихря достигают 52 метров в секунду. От удара стихии пострадали более трех миллионов человек, разрушены 200 жилых домов.

В ближайшие часы "Лекима" накроет Шанхай. Там ожидаются ливни и ураганный ветер.