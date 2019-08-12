Американцы отправят на МКС своего робота

Представитель НАСА рассказал о планах США отправить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота.

Обозначены и сроки - 2020 год. Robonaut2 уже летал на орбиту. На МКС он находился с 2011 по 2018 годы и выполнял различные задания, пока не вышел из строя. Его вернули на Землю для ремонта и модернизации.

Напомним, 22 августа корабль "Союз МС-14" доставит на космическую станцию российского робота "Федора". После непродолжительных экспериментов его вернут на Землю для дальнейших усовершенствований. Об этом пишет РИА Новости.