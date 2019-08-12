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12.08.2019 06:16
Рубрика: Общество

Американцы отправят на МКС своего робота

Представитель НАСА рассказал о планах США отправить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Американцы намерены высадиться на Луне и Марсе

Обозначены и сроки - 2020 год. Robonaut2 уже летал на орбиту. На МКС он находился с 2011 по 2018 годы и выполнял различные задания, пока не вышел из строя. Его вернули на Землю для ремонта и модернизации.

Напомним, 22 августа корабль "Союз МС-14" доставит на космическую станцию российского робота "Федора". После непродолжительных экспериментов его вернут на Землю для дальнейших усовершенствований. Об этом пишет РИА Новости.

НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС
Общество Космос
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