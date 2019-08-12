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12.08.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota планирует устанавливать на свои автомобили устройства, которые сократят количество ДТП, связанных с тем, что водитель перепутал педали газа и тормоза. О том, что японский автопроизводитель работает над новым ассистентом, сообщает японское издание Yomiuri Shimbun со ссылкой на собственные источники.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Отмечается, что аналогичные разработки уже представлены на рынке, но принципиальное отличие устройства Toyota заключается в интеллектуальном алгоритме работы: оно распознаёт не только стену или впереди идущий автомобиль, но и "видит" пешеходов и велосипедистов. Устройство не позволит двигателю резко набрать обороты и ускорить автомобиль при резком нажатии на педаль газа. Более того, при описанном сценарии ассистент замедлит автомобиль, даже если перед ним не окажется препятствий.

Предполагается, что цена нового устройства составит 50 000 йен (около 31 тысячи рублей). Опция будет доступна как для новых авто, так и для подержанных машин. Моделями, на которых дебютирует ассистент, станут Prius и Aqua - они наиболее популярны у пожилых людей, которые часто попадают в аварии по причине ошибочного нажатия на педаль.

Согласно статистике, с января по июль 2019 года произошло 149 ДТП с участием людей в возрасте от 75 лет и старше, причём в 11% случаев причиной послужило то, что человек перепутал педали газа и тормоза. Для сравнения, у водителей моложе 75 лет этот показатель составляет 0.7%.

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