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Брэд Питт посоветовал Марго Робби "Последнее танго в Париже"

Новости
    12.08.2019, 16:15
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Как говорится, мсье знает толк: американский оскароносный актер и продюсер Брэд Питт назвал классический фильм, в котором хотел бы сыграть. И выбор артиста недурён - жесточайшая скандальная драма 1972 года "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи, с мощным Марлоном Брандо и Марией Шнайдер.

Фото: kinopoisk.ru
"Однажды в... Голливуде": Тарантино возвращает шестидесятые

Как передает Independent, столь интимной подробностью Питт поделился в интервью, отвечая на соответствующий вопрос. С юмором заметив "после минутного колебания": "Интересно, как это меня теперь характеризует?".

Реплика прозвучала в рамках информационной "раскрутки" последней работы Брэда - тарантиновской картины "Однажды в... Голливуде". Партнерша Питта по фильму Марго Робби также присутствовала в студии и призналась, что не только не видела "Танго", но даже не слышала об этой ленте.

На что Брэд любезно посоветовал девушке непременно ее посмотреть.

Заметим, что скандалы вокруг фильма так толком не прекратились и поныне. Например, не так давно стали известны, со слов Шнайдер, душераздирающие нюансы знаменитой сцены с изнасилованием ее героини. Выяснилось, что ее не было в сценарии - это всё инициатива Брандо.

Ранее сообщалось, что сценаристка "Танго" Аньес Варда умерла от рака.

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