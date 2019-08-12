Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit

Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.

Людей пугают прогнозы экспертов, которые обещают задержки поставок товаров в страну в случае, если Лондон и Брюссель "разойдутся" без должного соглашения. Согласно опубликованным данным, на закупку всего необходимого в преддверии брекзита каждый пятый британец потратил 380 фунтов стерлингов. На те же нужды около 800 тысяч британцев потратили более тысячи фунтов каждый (почти 80 тысяч рублей).

Помимо обычных граждан, запасы делают и представители бизнеса. Так, крупнейший британский магазин товаров для животных Pets at Home объявил о том, что начал массово закупать корм.

Однако сумма в 4 миллиарда фунтов пока не дотягивает до тех 4,6 миллиардов, которые потратили жители Туманного Альбиона, когда готовились покинуть Евросоюз в марте этого года - как изначально и планировалось.

Напомним, что правительство британского премьера Бориса Джонсона обещает вывести Соединенное Королевство из ЕС 31 октября вне зависимости от того, будет ли достигнуто должное соглашение с Брюсселем или нет.