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24.07.2019 20:59
Рубрика: В мире

Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit

Текст: Игорь Дунаевский

Борис Джонсон в своей первой речи на должности премьер-министра Великобритании рассказал о подходах к выходу страны из Евросоюза. Он заверил, что Brexit без всяких "если" и "но" состоится 31 октября 2019 года. Напомним, изначально Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта, но срок неоднократно сдвигался из-за неспособности Терезы Мэй и ее кабинета достичь компромисса по условиям.

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Джонсон, выступивший в среду на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, обвинил "паникеров, пессимистов и скептиков" в срыве работы Мэй по выходу из ЕС, но пообещал, что "демократическая воля народа", выраженная в 2016 году, будет исполнена.

Глава британского кабинета собирается заключить с Евросоюзом новое соглашение по условиям Brexit, поскольку предложенный его предшественницей вариант так и не нашел достаточной поддержки в Лондоне. Но руководство ЕС ранее не раз отказывалось менять уже согласованную сделку. Поэтому Джонсон не исключил жесткого сценария, при котором достичь соглашения с Брюсселем не удастся.

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Эксперты предрекают значительные экономические потери для обеих сторон в этом случае, особенно для Великобритании, но, по словам Джонсона, есть и плюсы. В частности, Лондону не придется перечислять около 40 миллиардов фунтов стерлингов Евросоюзу, обещанных в качестве отступных за Brexit.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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