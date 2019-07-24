Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit

Борис Джонсон в своей первой речи на должности премьер-министра Великобритании рассказал о подходах к выходу страны из Евросоюза. Он заверил, что Brexit без всяких "если" и "но" состоится 31 октября 2019 года. Напомним, изначально Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта, но срок неоднократно сдвигался из-за неспособности Терезы Мэй и ее кабинета достичь компромисса по условиям.

Джонсон, выступивший в среду на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, обвинил "паникеров, пессимистов и скептиков" в срыве работы Мэй по выходу из ЕС, но пообещал, что "демократическая воля народа", выраженная в 2016 году, будет исполнена.

Глава британского кабинета собирается заключить с Евросоюзом новое соглашение по условиям Brexit, поскольку предложенный его предшественницей вариант так и не нашел достаточной поддержки в Лондоне. Но руководство ЕС ранее не раз отказывалось менять уже согласованную сделку. Поэтому Джонсон не исключил жесткого сценария, при котором достичь соглашения с Брюсселем не удастся.

Эксперты предрекают значительные экономические потери для обеих сторон в этом случае, особенно для Великобритании, но, по словам Джонсона, есть и плюсы. В частности, Лондону не придется перечислять около 40 миллиардов фунтов стерлингов Евросоюзу, обещанных в качестве отступных за Brexit.