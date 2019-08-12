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12.08.2019 17:01
Рубрика: Легковые авто

Daimler могут оштрафовать на миллиард евро

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Штутгарта намерена предъявить концерну Daimler AG обвинения в фальсификации данных по вредным выбросам и выписать на основании этого штраф на сумму от 800 миллионов до одного миллиарда евро, сообщает издание Spiegel Online.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) провела исследование выхлопных газов автомобилей Mercedes-Benz моделей C- и E-Class, оснащённых дизельными двигателями. Согласно результатам ведомства, во время тестирования автомобилей на стенде, благодаря программному обеспечению, количество вредных веществ в выхлопных газах было меньше, чем во время эксплуатации на дорогах общего пользования. В Daimler продолжают настаивать на том, что не преступали закон.

В результате автопроизводителю, возможно, придётся отозвать порядка 280 000 автомобилей и выплатить штраф в размере 5 тысяч евро за каждый из них. Это сумма не является константой и может быть изменена после установления точного количества автомобилей с хитрым устройством. В настоящий момент расследование продолжается и, согласно словам прокурора, должно завершится до конца 2019 года. Разбирательства затягиваются по причине несогласия компании Daimler с предъявляемыми обвинениями.

Напомним, волна разоблачений автопроизводителей последовала после "дизельгейта". В 2015 году концерн Volkswagen обвинили в фальсификации данных по выбросам: порядка 11 миллионов автомобилей по всему миру были оснащены устройством, занижающим значения вредных выбросов.

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#Mercedes-Benz