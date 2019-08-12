Продажи новых автомобилей в России продолжат снижаться, а цены - расти. В лучшем положении осенью окажутся бюджетные модели, которые можно будет приобрести в кредит на льготных условиях. Такой прогноз дают опрошенные "РГ" эксперты.

Падение продаж стало трендом года. Как свидетельствует последний отчет Ассоциации европейского бизнеса, объем рынка и в июле, и по итогам семи месяцев упал в годовом сравнении на 2,4 процента. Казалось бы, немного. Но надо учитывать так называемую низкую базу - общие продажи в этом году находятся на уровне 140-150 тысяч машин в месяц. Падать ниже особо и некуда.

Из главных тенденций можно выделить относительный успех массовых брендов. Отечественная Lada и корейские KIA и Hyundai продолжают наращивать продажи, пусть рост и измеряется считанными процентами. Основная причина - в доступных ценах на востребованные модели. Большинство из них попадают под условия программ льготного кредитования с господдержкой - как автомобили локального производства стоимостью до миллиона рублей. Этим же, кстати, можно объяснить резкий всплеск спроса на недорогие седаны и хэтчбеки Datsun - на 27 процентов.

В июле Минпромторг выделил на возобновление программ автокредитования 10 миллиардов рублей. Этого должно хватить на стимулирование продаж 75 тысяч машин, подсчитали в ведомстве. Но сможет ли это изменить общую ситуацию на рынке?

По мнению независимого эксперта по авторынку Александра Груздева, реальный спрос без господдержки находится в лучшем случае на уровне 1,3-1,4 миллиона авто в год. "Август станет первым полноценным месяцем с возобновленными программами госпомощи авторынку. И есть надежды, что падение объемов прекратится. Но в целом ситуация нерадостная, и ожидать роста продаж новых автомобилей не приходится. При самом хорошем раскладе закончим год с нулевой динамикой", - полагает Груздев.

Осенью эксперты не ждут от авторынка ничего хорошего, но ближе к зиме начнется оживление, а к декабрю пойдут в рост продажи

Программы поддержки распространяются на машины ценой до миллиона рублей, и этого недостаточно, чтобы переломить негативный тренд, уверен директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. Кроме того, субсидирование в виде скидок при кредитовании подходит не всем клиентам. Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров среди факторов, влияющих на продажи, называет рост закредитованности населения. "Общий прогноз до конца года - сокращение продаж на 5-7 процентов, поскольку фундаментальных предпосылок для изменений экономической ситуации и, соответственно, роста продаж на авторынке я пока не вижу", - констатирует эксперт.

По словам Захарова, сезонный фактор может немного взбодрить покупательский спрос, но в целом это лишь замедлит падение рынка и вряд ли сможет обернуть его в рост.

Кстати, в прошлом году объемы продаж на рынке планомерно росли с июля до декабря. Однако эксперты уверены, что сейчас повторить это рынку будет сложнее. По мнению директора филиала "Авилон. Hyundai" Дмитрия Макарычева, в 2018-м на спрос среди прочего повлияла широкая рекламная кампания многих брендов во время проведения чемпионата мира по футболу. Сейчас маркетинговая активность не так высока. " Кроме того, с сентября по декабрь 2018 года люди активнее покупали авто, зная о предстоящем повышении НДС", - напомнил эксперт.

Добавим, что и Макарычев, и Захаров прогнозируют рост цен на машины ближайшей осенью. Первый - на 2-4 процента, второй - до 5. Но если осенью эксперты не ждут от рынка ничего хорошего, то ближе к зиме могут наконец проявиться и положительные факторы.

"Сейчас у граждан заканчиваются сроки выплат кредитов, взятых на "выживание" осенью 2014 года, когда экономическая ситуация в стране резко ухудшилась. Так что, полагаю, может случиться рост спроса на кредитование у людей, которые в первый раз за пять лет порадуют себя автоподарками. Поэтому я ожидаю роста рынка не в начале осени, а ближе к зиме", - отмечает эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский.

Да и пресловутый сезонный фактор, по его словам, будет актуальным как раз в ноябре-декабре. Спрос на машины традиционно растет перед Новым годом, да и дилеры любят устраивать в этот период различные акции.