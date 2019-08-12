Geely Atlas получил систему "Яндекс.Авто" с круговым обзором

Самый популярный китайский автомобиль в России Geely Atlas получил шанс дополнительно расширить свою аудиторию. Мало того, что этот кроссовер получил мультимедийный комплекс "Яндекс.Авто". Так еще и нового образца - в частности, с круговым обзором и полностью сенсорным управлением.

Пока такие системы начали ставить только на топовые Atlas с турбированным мотором 1.8. Их цена вновь выросла, но всего на 15 тысяч рублей, а не на 30-50, как предполагали эксперты. И теперь максимальная стоимость кроссовера достигает 1 679 990 рублей.

Видимо, в Geely не сомневаются, что комплектация с "Яндекс.Авто" станет пользоваться спросом. По крайней мере на презентации новинки было заявлено, что в течение трех лет компания намерена оснащать такими системами до 80% своих машин. Более того, как сказал заместитель гендиректора Geely Motors Чжан Шоухэ, "это взаимовыгодное партнерство станет первым этапом нашего сотрудничества, и уже в скором времени мы сможем представить новые продукты".

Вместе с новой мультимедиа покупатели получают год предоплаченного безлимитного трафика для работы "Яндекс.Авто" и 2 Гб интернета 4G в месяц на прочие сервисы, которые доступны через встроенный браузер.

Напомним, ранее эти системы стали устанавливать на некоторые версии Toyota RAV4 и Camry, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Kaptur, Honda CR-V и Chery Tiggo 5. Этот список вскоре пополнят и модели Jaguar Land Rover.