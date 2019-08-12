Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Tesla расследует причины ДТП со своим электромобилем в Москве 14:51
Названы самые популярные в России кроссоверы за 2 млн рублей 14:32
Видео: горячий выхлоп поджег сено в кузове, а затем и весь грузовик 14:18
Land Rover Freelander возродится благодаря BMW 13:00
12.08.2019 15:03
Рубрика: Легковые авто

Geely Atlas получил систему "Яндекс.Авто" с круговым обзором

Текст: Андрей Полухин

Самый популярный китайский автомобиль в России Geely Atlas получил шанс дополнительно расширить свою аудиторию. Мало того, что этот кроссовер получил мультимедийный комплекс "Яндекс.Авто". Так еще и нового образца - в частности, с круговым обзором и полностью сенсорным управлением.

Пока такие системы начали ставить только на топовые Atlas с турбированным мотором 1.8. Их цена вновь выросла, но всего на 15 тысяч рублей, а не на 30-50, как предполагали эксперты. И теперь максимальная стоимость кроссовера достигает 1 679 990 рублей.

Фото: www.abw.by
В Беларуси собрали первые Geely GE для сертификации в России

Видимо, в Geely не сомневаются, что комплектация с "Яндекс.Авто" станет пользоваться спросом. По крайней мере на презентации новинки было заявлено, что в течение трех лет компания намерена оснащать такими системами до 80% своих машин. Более того, как сказал заместитель гендиректора Geely Motors Чжан Шоухэ, "это взаимовыгодное партнерство станет первым этапом нашего сотрудничества, и уже в скором времени мы сможем представить новые продукты".

Вместе с новой мультимедиа покупатели получают год предоплаченного безлимитного трафика для работы "Яндекс.Авто" и 2 Гб интернета 4G в месяц на прочие сервисы, которые доступны через встроенный браузер.

Напомним, ранее эти системы стали устанавливать на некоторые версии Toyota RAV4 и Camry, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Kaptur, Honda CR-V и Chery Tiggo 5. Этот список вскоре пополнят и модели Jaguar Land Rover.

Новый Geely Emgrand GS для России не удивит
Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году
#Geely