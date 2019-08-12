Грузинский телеканал "Рустави 2" выставлен на продажу

Грузинская телекомпания "Рустави 2" выставлена на продажу. Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов. По словам бизнесмена, "Рустави 2" находится на грани банкротства.

"Я решил продать "Рустави 2" по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего", - передает его слова агентство. При этом Халваши подчеркнул, что готов вести переговоры по сделке с любым кто проявит интерес, кроме Михаила Саакашвили.

Кибар Халваши также обвинил бывшего генерального директора телеканала Нику Гварамию в том, что тот сознательно начал банкротить телекомпанию, после того как Халваши заявил свои права на владение ею.

Напомним, что весной 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решения судов низших инстанций о передаче телеканала компании Халваши "Панорама".