Новости

Врач рассказала, почему надо навсегда забыть об огуречных масках 15:20
Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе 15:17
Число жертв аварии с автобусом под Рязанью выросло до семи 15:16
Коллекцию Сергея Щукина покажут в московском метро 15:14
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году 15:13
РАН может стать площадкой проекта "Субботы московского школьника" 15:11
Ученые признали Оззи Осборна мутантом 15:10
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit 15:05
На Ставрополье в колодце обнаружили тело мальчика 15:05
Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница поступила в петербургский вуз 15:04
Geely Atlas получил систему "Яндекс.Авто" с круговым обзором 15:03
В Башкирии три человека погибли в ДТП 15:01
Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России 14:57
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения в 40 тысяч квартир 14:55
На Камчатке в кабине летящего самолета треснуло лобовое стекло 14:55
В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта 14:55
Tesla расследует причины ДТП со своим электромобилем в Москве 14:51
Малком опроверг слухи об уходе из "Зенита" 14:50
Житель Ленобласти выстрелил соседу в голову 14:50
Даниил Квят не получил место второго пилота "Ред Булла" 14:48
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России 14:46
Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката 14:45
Приостановлено членство мэра Туапсе в партии "Единая России" 14:41
Более 1,3 тысячи саратовцев заболели мышиной лихорадкой 14:38
Грузинский телеканал "Рустави 2" выставлен на продажу 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 14:34
Рубрика: В мире

Грузинский телеканал "Рустави 2" выставлен на продажу

Текст: Алексей Чуриков

Грузинская телекомпания "Рустави 2" выставлена на продажу. Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов. По словам бизнесмена, "Рустави 2" находится на грани банкротства.

"Я решил продать "Рустави 2" по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего", - передает его слова агентство. При этом Халваши подчеркнул, что готов вести переговоры по сделке с любым кто проявит интерес, кроме Михаила Саакашвили.

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"

Кибар Халваши также обвинил бывшего генерального директора телеканала Нику Гварамию в том, что тот сознательно начал банкротить телекомпанию, после того как Халваши заявил свои права на владение ею.

Напомним, что весной 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решения судов низших инстанций о передаче телеканала компании Халваши "Панорама".

В мире экс-СССР Грузия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса