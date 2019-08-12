Land Rover Freelander возродится благодаря BMW

Как пишет издание Autocar, партнёрские отношения между баварским автопроизводителем и концерном Jaguar Land Rover (JLR) набирают обороты: из Германии в Великобританию будут поставляться четырёх- и шестицилиндровые двигатели. И это, считают, британские эксперты, является началом более тесного сотрудничества. Настолько тесного, что в основу будущих кроссоверов британской марки может лечь платформа BMW.

Новое поколение Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, возможно, переедут на переднеприводную архитектуру FAAR, на которой базируются Mini и автомобили 1 Series. На такой шаг JLR заставят пойти финансовая нестабильность концерна, усугубляющаяся плохими продажами в Китае, а также необходимость приведения модельного ряда в соответствие экологическим нормам.

Кроме уже упомянутых кроссоверов, благодаря BMW на свет может наконец-то появиться минивнедорожник. Предполагается, что именно для новой модели Land Rover приберегает имя Freelander. Дизайн новинки мог бы быть выполнен в стиле концепта DC100 2011 года.

FAAR предполагает создание не только машин с традиционным ДВС, но и моделей с гибридной силовой установкой - без таких технологий оставаться в рамках закона будет нельзя. Кооперация с BMW позволит Jaguar Land Rover значительно сэкономить на НИОКР "зелёных" моделей и распределить инвестиции в других направлениях, наиболее выгодных с точки зрения финансового оздоровления ситуации.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.