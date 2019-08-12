Лукашенко поручил мобилизовать все силы на уборку урожая

Доклад министра сельского хозяйства президенту Беларуси, который он сделал 12 августа, адекватен капризам уходящего лета, констатируют обозреватели. Условия жатвы остаются и этим летом чересчур напряженными. Вот почему, учитывая складывающиеся обстоятельства, Александр Лукашенко продолжает держать сельскохозяйственные работы на постоянном личном контроле, а профильному министру Анатолию Хотько поручено "мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями", сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи у Александра Лукашенко было отмечено, что сложные погодные условия значительно тормозят процесс уборки зерновых культур. Тем не менее, в целом по стране в настоящее время на полях остается около 20 процентов урожая, намолочено более 5,5 млн тонн зерна.

По состоянию на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры, правда, без кукурузы, гречихи и проса, убраны более чем с 1,7 млн га, что составляет 79,8% от плана, а средняя урожайность - 32 ц/га, что на пять центнеров выше прошлогоднего. План поставок зерна в счет госзаказа, уточняет источник в администрации, составляет 815 тысяч тонн. На 12 августа задание выполнено на 76,1% (620 тысяч тонн).

Давая оценку общей картине уборочной страды по шести регионам Синеокой, министр сообщил, что особенно тяжелая ситуация складывается в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях.

Пока труженики республики намолотили чуть более 5,5 млн тонн зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию отраслевого министерства. В лидерах страды признана Брестская область, где убрано 98,7% площадей и намолочено свыше 1 млн 183 тысяч тонн зерна. Аграрии Гродненской области убрали 91,6% площадей, намолотив более 1 млн 124 тысяч тонн зерна. В тройку лидеров входит и Минская область, где план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 81,9%, а намолот составляет 1 млн 413,2 тысяч тонн.

В конце минувшего месяца, как уже информировал "СОЮЗ", белорусский руководитель ставил перед аграриями страны достаточно амбициозные задачи. Он прогнозировал, в частности, что должно быть собрано около 700 тысяч тонн рапса, примерно 7 млн тонн зерновых колосовых и 1,7 млн тонн кукурузы на зерно, а также 300-400 тысяч тонн остальных культур. В результате получается около 9,7 млн тонн урожая. "А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн тонн", - рассчитывает Лукашенко.