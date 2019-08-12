Медведев пообещал ратифицировать конвенцию о статусе Каспийского моря

Государствам Каспийского моря, договорившимся о его правовом статусе, теперь необходимо наполнять сотрудничество новыми проектами, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

12 августа глава российского правительства принял участие в работе первого Каспийского экономического форума, прошедшего в туркменском городе Туркменбаши. В этот день как раз отмечается Международный день Каспийского моря, а ровно год назад главы пяти стран, соседствующих на Каспии, подписали конвенцию о правовом статусе моря.

Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали документ. Россия, сообщил Медведев, выступая на пленарном заседании форума, намерена сделать это в самое ближайшее время. "Это наш общий успех, подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения", - охарактеризовал он прошлогоднее событие.

Теперь соседям по Каспию требуется дополнить действующие форматы взаимодействия практическими проектами. Новые перспективы для инвестиций открываются в нефтегазовой сфере, туризме, транспорте. Нельзя забывать об экологических проблемах моря, заметил российский премьер.

В этой работе страны региона готовы активно сотрудничать с некаспийскими державами. "Каспийский регион всегда был точкой пересечения геополитических и экономических интересов многих государств", - сказал Дмитрий Медведев. В последнее время он превратился в узловой регион в современной геополитике, в том числе из-за своего природного богатства: вместе со странами Персидского залива формирует так называемый энергетический эллипс с 70 процентами мировых запасов нефти и 40 процентами газа. "Энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики региона", - заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, призывая придавать больше мощных стимулов для развития энергетических проектов.

Глава правительства России тоже выделил ряд направлений, которые в России видятся приоритетными для всех соседей по Каспию. Традиционная энергетика в их число не попала. Сегодня любую страну сильной делают цифровые технологии, чистая энергетика, рациональное природопользование, а также свободное перемещение товаров и услуг, отметил премьер.

- Нам, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций. Не только и не столько сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших стран, - указал он.

Первым приоритетом Дмитрий Медведев назвал потребности в развитии транспортной инфраструктуры. Наша страна, догоняя своих партнеров, реализует стратегию развития морских портов Каспийского моря на срок до 2030 года. "Чтобы привлечь на транскаспийские маршруты максимальный объем транзитных грузов, нужно сообща вписывать национальные портовые мощности в евразийские транспортно-логистические цепочки, более плотно координировать тарифную политику, развивать интегрированные логистические центры, быстрее подтягиваться к международным стандартам пассажирских и грузовых перевозок", - перечислил Медведев первостепенные задачи.

Критически важно правительствам прикаспийских государств развивать несырьевые сектора экономики. "Для того, чтобы эти технологии и опытные образцы стали частью повседневной жизни, нам нужно активнее работать с инвесторами", - считает премьер.

В отдельное значимое направление сотрудничества на Каспии председатель правительства России выделил экологические вопросы. Дмитрий Медведев рассказал о том, что для этого делает наша страна. 200 миллиардов рублей в ближайшие годы будут направлены на очистку бассейна Волги, несущей свои воды в Каспийское море. "Россия предпринимает активные шаги по сохранению биологических ресурсов Каспия", - добавил премьер. Так, в Дагестане начал работу комплекс по разведению осетровых пород рыб.

- Я абсолютно убежден - все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран, - заявил председатель правительства России.

Не до конца раскрыт потенциал туристической сферы на Каспии. "Побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно", - считает глава кабинета министров.

В следующем году страны Каспийского региона снова соберутся на экономический форум. Во второй раз он пройдет в российской Астрахани, куда Дмитрий Медведев и пригласил всех партнеров.