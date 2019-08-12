МИД Ирана: США напрасно ждут звонка из Тегерана

Власти США напрасно надеются, что иранские политики позвонят в Белый дом с предложением начать переговоры. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью телерадиовещательной корпорации IRIB.

По его словам, Вашингтон уже долго ждет этого, "однако ожидания беспочвенны", - отметил дипломат, подчеркнув, что Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что президент Дональд Трамп ждет звонка от иранцев, если они хотят начать переговоры, пишет ТАСС.

Между тем, по данным ООН, санкции США негативно отразились на осуществлении права на здоровье в Иране. Простые граждане этой страны гибнут из-за недоступности лекарств. Последний пакет санкций, введенный США в июне, может еще больше ухудшить ситуацию с топливом и подорвать перспективы мирного урегулирования разногласий между двумя странами, убежден спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идрис Джазаир.