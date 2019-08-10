ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств

ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны. С таким заявлением в пятницу выступил спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идрис Джазаир.

По его данным, американские санкции уже негативно отразились на осуществлении права на здоровье в Иране. "Многочисленные достоверные источники указывают на ряд случаев неоправданных страданий и даже смертельных исходов из-за недоступности лекарств по причине санкций", - подчеркивается в докладе Джазаира, пишет ТАСС.

Он также предупредил, что последний пакет санкций, введенный США в июне, в том числе в отношении канцелярии руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, может еще больше ухудшить ситуацию с топливом и подорвать перспективы мирного урегулирования разногласий между этими двумя странами. К таким же последствиям приведет и включение в черный список главы МИД Ирана и многочисленные угрозы применения вооруженной силы, подчеркнул спецдокладчик.

Напомним, 30 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Вашингтон несколько месяцев угрожал пойти на этот шаг, утверждая, что Зариф является главным публичным критиком американской политики в отношении Исламской республики. Зариф в ответ поблагодарил администрацию Соединенных Штатов за то, что они считают его огромной угрозой для своих интересов.

При этом многие американские конгрессмены и эксперты критически восприняли беспрецедентное решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против главы Зарифа.