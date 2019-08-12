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12.08.2019 16:02
Рубрика: Легковые авто

Новый Rezvani Tank оказался дороже Rolls-Royce Cullinan

Текст: Евгений Костин
Фото: Rezvani Motors. Фото: Rezvani Motors.
Фото: Rezvani Motors.

Rezvani Motors после нескольких недель интриги представила свой самый мощный, самый защищённый и самый дорогой внедорожник - Tank 2020 модельного года.

Rezvani Tank создан на базе хорошо известного Jeep Wrangler, который можно купить менее чем за 30 000 долларов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Новинка от Rezvani Motors обойдётся минимум в 155 000 долларов, если вам требуется бронированный автомобиль, то его можно получить, заплатив 295 000 долларов, а за 349 000 долларов можно купить Tank X, оборудованный всевозможными системами защиты и мотором V8 объёмом 6.2 литра от Dodge Demon, мощность которого превышает 1 000 л.с. - эту модификацию в компании называют "внедорожным суперкаром" и "самым быстрым серийным внедорожником в мире". Rolls-Royce Cullinan оказался скромнее - за него в Крю просят от 325 000 долларов.

Причём цена в 349 000 долларов - не потолок. За отдельный прайс предлагаются наружные камеры, дополнительный бак, аудиосистема премиум-класса и так далее.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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Tank Military Edition предлагается с двумя моторами на выбор: 507-сильным V8 объёмом 6.4 литра и турбированным агрегатом от Demon мощностью 1 013 л.с.

В исполнении Military Edition внедорожник оснащён бронёй, защитой днища от взрывов, системой противодействия военную систему электромагнитным импульсным атакам трёх типов (E1, E2 и E3), усиленной подвеской, бронированным радиатором, системой дымовой завесы, стробоскопами и сиреной, электронные замки дверей, противогазом, системой ночного видения и другими опциями военного назначения. Military Edition оценили в минимальные 295 000 долларов.

Фото: Rezvani Motors.
Фото: Rezvani Motors.
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