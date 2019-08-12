Новый Volkswagen Jetta готовится к старту продаж в России

Компания Volkswagen опубликовала в социально сети "ВКонтакте" пост с фотографией нового седана Jetta, что можно рассматривать в качестве анонса старта продаж. Модель также появилась на официальном сайте марки в России.

Правда пока никакой информации о ценах и комплектациях нет. Премьера седана состоялась в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль построен на модульной платформе MQB, получил увеличенную на 35 мм колёсную базу (2 686 мм), раздался на 21 мм в ширину (1 799 мм) и стал на 10% аэродинамичнее.

В США, например, модель предлагается с безальтернативным турбированным мотором объёмом 1.4 литра и мощностью 150 л.с. В пару можно выбрать как 6-ступенчатую МКП, так и 8-диапазонный "автомат". Также у седана есть версия GLI, под капотом которой установлен 231-сильный 2.0 TSI с "механикой" в комплекте.

Дореформенная Jetta в России была доступна с 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с. Цена на автомобиль начиналась примерно от 1.05 миллиона рублей. Сколько будет стоить модель после смены поколений - вопрос. Можно предположить, ориентируясь на цены конкурентов: купить Toyota Corolla можно минимум за 1 173 000 рублей, Kia Cerato - от 1 134 900 рублей, Mazda 3 - от 1 243 000 рублей.

Стоимость "немца" в любом случае могла бы быть привлекательнее, если бы локализовать производство, но пока решение о постановке Jetta на конвейер в Нижнем Новгороде не принято. Не исключено, что руководство занимает выжидательную позицию: нужно дождаться первых результатов продаж и обратной связи от клиентов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.