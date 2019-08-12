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12.08.2019 11:05
Рубрика: Легковые авто

Peugeot запатентовал новый универсал в России

Текст: Евгений Костин
Фото: www1.fips.ru Фото: www1.fips.ru
Фото: www1.fips.ru

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения универсала Peugeot 508 нового поколения, который был представлен мировой общественности год назад. То, что французы намерены продавать в России лифтбек, было известно, но про универсал новостей не было.

Отметим, что регистрация патента в базе ФИПСа никаким образом не гарантирует и даже не намекает на то, что модель в обязательном порядке появится у дилеров марки. Документы такого рода страхуют от плагиата.

Фото: Пресс-служба PSA.
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До России всё никак не доберётся лифтбек Peugeot 508, который ждали летом этого года. Очевидно, планы компании подверглись корректировке. Одна из вероятных причин - российский авторынок сокращается, и это не самый лучший момент для вывода небюджетной модели.

Напомним, в марте 2019 года на лифтбек Peugeot 508 было получено одобрение типа транспортного средства, в котором содержалась информация о силовых агрегатах новинки. В России "пятьсот восьмой" может появиться со 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-скоростной АКП, турбодизелем мощностью 177 л.с.в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

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