Peugeot запатентовал новый универсал в России

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения универсала Peugeot 508 нового поколения, который был представлен мировой общественности год назад. То, что французы намерены продавать в России лифтбек, было известно, но про универсал новостей не было.

Отметим, что регистрация патента в базе ФИПСа никаким образом не гарантирует и даже не намекает на то, что модель в обязательном порядке появится у дилеров марки. Документы такого рода страхуют от плагиата.

До России всё никак не доберётся лифтбек Peugeot 508, который ждали летом этого года. Очевидно, планы компании подверглись корректировке. Одна из вероятных причин - российский авторынок сокращается, и это не самый лучший момент для вывода небюджетной модели.

Напомним, в марте 2019 года на лифтбек Peugeot 508 было получено одобрение типа транспортного средства, в котором содержалась информация о силовых агрегатах новинки. В России "пятьсот восьмой" может появиться со 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-скоростной АКП, турбодизелем мощностью 177 л.с.в паре с 8-ступенчатым "автоматом".