Представители мировой киноиндустрии обсудят в РФ работу кинокомиссий

Впервые в истории Россия выиграла право на проведение Синепозиума Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). 43-й по счету Синепозиум состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября. Так что тем, кто собирается в Северную столицу на фестиваль "Послание к человеку" (с 14 по 21 сентября) или на выставку "КиноЭкспо" (с 17 по 20 сентября), пожалуй, стоит пересмотреть свои графики.

И поясним, почему им стоит попасть на это мероприятие, которое пройдет на площадке престижного конференц-отеля "Коринтия Санкт-Петербург". В принципе, было бы достаточно назвать имена некоторых спикеров. Это люди, которые работали над такими фильмами и сериалами, как "Игра престолов", "Рим", "Безумный Макс", "Пятый элемент"…

В Россию едет, например, Джей Роу - старший вице-президент канала HBO - того самого, который в разные годы выпускал "Секс в большом городе" и "Настоящий детектив", ту же "Игру престолов" и превзошедший ее по цифрам новый сериал "Чернобыль". Но не он один. Хелен Гранквист - продюсер, президент WIFTI - Международной организации "Женщины в кино и телевидении"; Джаннет Волтурно - глава производства компании Blumhouse Production (из ее проектов хорошо известны такие картины, как, например, "Прочь", "Судная ночь", "Черный клановец"). Джонатан Олсберг - основатель Olsberg SPI, ведущий мировой консультант в области рибейтов - недавно приезжал в Россию: в июне он принял участие в дискуссионной панели, посвященной кино, которая проходила в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, и его выступление было весьма ценным

Среди участников Синепозиума и Ник Смит - ведущий мировой специалист по развитию студийных комплексов, экс-коммерческий директор Pinewood Studios; и Асад Кизильбаш - глава PlayStation Production и вице-президент по маркетингу PlayStation; Иан Смит - продюсер (на его счету такие картины, как "Безумный Макс", "Пятый элемент", "Фонтан"); Кристен Карр Струббе - старший вице-президент Universal Studios, которую представлять никому не надо, а для совсем уж непосвященных назовем лишь проект - "Парк Юрского периода". А также - Эшли Райс - исполнительный вице-президент Legendary Entertainment, Марко Валерио Пуджини - продюсер фильма "Рим", линейный продюсер фильмов "Хан Соло", "Джон Уик 2", "Ешь, молись, люби", исполнительный продюсер фильма "Ангелы и демоны". И раз уже пообещали назвать тех, кто вплотную работал над "Игрой престолов" - это и Эндрю Рид - руководитель по производству Northern Ireland Screen, один из ключевых людей в экономическом успехе "Игры престолов" в Северной Ирландии (там, как мы знаем, проводилась часть съемок сериала). Приедет в Россию и Пер Хенри Борх - продакшн-менеджер таких проектов, как "Трансформеры: Последний рыцарь", "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и других.

На мероприятии в Санкт-Петербурге будут представлены не только киноотрасль и индустрия развлечений, но и туристические ведомства. Среди спикеров - Зарина Догузова - Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и Зураб Пололикашвили - Генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО).

Для того, чтобы подготовиться к возможным встречам, следует понять, какие же именно вопросы будут обсуждать гости, многие из которых впервые приезжают в Россию. Для этого поясним, что Синепозиум - это ежегодный глобальный профессиональный форум для всестороннего обсуждения вопросов развития креативных индустрий, производства киноконтента, деятельности кинокомиссий, развития кинотуризма, а также новых форм взаимодействия с аудиторией. В рамках Синепозиума в предудыщие разы спикерами и участниками становились представители компаний Netflix, Sony Pictures, Walt Disney, HBO, Warner Brothers, Paramount, Amazon, Marvel, CBS и более 50 других мировых лидеров. Ранее Синепозиум с большим успехом проходил в Инчхоне (Республика Корея), Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте (США), Барселоне (Испания), Веллингтоне (Новая Зеландия) и других городах мира. В этом году Синепозиум впервые будет проходить в партнерстве с Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и Союзом Международных Туристских Информационных Организаций (СОНАТО).

"Синепозиум - это уникальное мероприятие для России. Никогда ранее в России на одной площадке не собирались HBO, Universal, Legendary Pictures, Sony PlayStation и другие крупнейшие производители контента, - говорит генеральный директор АНО "Русский Офис Кинокомиссий" Валерий Купеев. - Синепозиум - это возможность для нашей индустрии пообщаться с коллегами из США, Азии, Европы, развить новые партнерские отношения. Синепозиум также - это самый главный источник информации для зарождающихся в России кинокомиссий, шанс узнать, как в действительности создать эффективный инструмент по привлечению производителей контента в страну и регион. И, конечно, это первое в нашей стране мероприятие, где одной из основных тем является развитие кинотуризма как имиджевого и экономического инструмента".

Из всего сказанного, понятно, что первым вопросом, ради которого, в основном, и затевается высокое собрание, станет вопрос кинокомиссий - в столицах и в регионах. Напомним, что на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин встретился с ведущими кинопродюсерами страны именно для того, чтобы обсудить кинокомиссии - то есть, как именно город будет помогать кинематографистам создавать фильмы. Москва в этом плане - пример для всех регионов, поэтому за нововведениями столицы внимательно следят по всей стране, в частности для того, чтобы понять - как лучше работать со съемочными группами, продюсерами, режиссерами, которые выбирают места для съемок. Ведь так важно, чтобы в кинолетописи были запечатлены красивые исторические места, которых у нас немало. А международное сообщество поделится на Синепозиуме опытом работы.

Справка "РГ"

ACFI (Международная ассоциация кинокомиссий) - официальная профессиональная организация, в которую входит более 300 кинокомиссий в 45 странах на 6 континентах.