Президент Туркменистана решил заказать в России полную линейку Aurus

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял решение заказать в России полную линейку отечественных представительских автомобилей марки Aurus. Не в последнюю очередь его внимание привлекла возможность приобретения белой машины - одного из немногочисленных оттенков автотранспорта, которые можно встретить в этой стране.

Автомобиль Aurus Senat в цвете Lustre White (искрящийся белый) был произведен в июле в единственном экземпляре специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме.

Перед пленарным заседанием Бердымухамедов лично встретил российского премьера, чтобы вместе осмотреть машину. Он посидел за рулем, оценил салон с задних сидений, и в итоге в числе достоинств назвал хороший салон, изящный внешний вид и правильную цену.

- Если надо сделать заявку, то мы сделаем, - заговорил президент о покупке автомобилей.

- Ваши слова - уже заявка, - ответил Дмитрий Медведев, предложив, чтобы дальше все вопросы решали представители профильных министерств.