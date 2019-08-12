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12.08.2019 10:39
Рубрика: Внешняя политика

Президент Туркменистана решил заказать в России полную линейку Aurus

Текст: Владимир Кузьмин (Туркменбаши)
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял решение заказать в России полную линейку отечественных представительских автомобилей марки Aurus. Не в последнюю очередь его внимание привлекла возможность приобретения белой машины - одного из немногочисленных оттенков автотранспорта, которые можно встретить в этой стране.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Автомобиль Aurus Senat в цвете Lustre White (искрящийся белый) был произведен в июле в единственном экземпляре специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме.

Фото: www.dmr-cars.blogspot.com
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Перед пленарным заседанием Бердымухамедов лично встретил российского премьера, чтобы вместе осмотреть машину. Он посидел за рулем, оценил салон с задних сидений, и в итоге в числе достоинств назвал хороший салон, изящный внешний вид и правильную цену.

- Если надо сделать заявку, то мы сделаем, - заговорил президент о покупке автомобилей.

- Ваши слова - уже заявка, - ответил Дмитрий Медведев, предложив, чтобы дальше все вопросы решали представители профильных министерств.

#Кортеж