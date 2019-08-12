Число жертв аварии с автобусом под Рязанью выросло до семи

Новости

Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам 16:36
Идрис Эльба сыграет чернокожего ковбоя 16:35
В Швейцарии сотни троллейбусов создают риск загрязнения окружающей среды 16:22
Реализацию проекта обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут в 2021 году 16:21
Нижегородский мотогонщик победил на "Первом Гран-при" для детей 16:19
Брэд Питт посоветовал Марго Робби "Последнее танго в Париже" 16:15
В аэропорту Платов задержаны два авиадебошира из Москвы 16:11
Глава ЦИК Беларуси рассказала о новациях избирательной парламентской кампании 16:07
Новый Rezvani Tank оказался дороже Rolls-Royce Cullinan 16:02
Собянин одобрил идею развития музеев по программе "Мой район" 16:02
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском 16:01
Премьеру триллера с Хилари Суонк "Охота" отменили из-за бойни в Техасе 15:50
На Балтийском и Северном флотах почтили память подводников "Курска" 15:47
В Кремле сообщили о переносе саммита Россия - Азербайджан - Иран 15:47
Арестован стрелявший в росгвардейцев житель Тюмени 15:41
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети 15:37
В Антарктиде выпал "инопланетный" радиоактивный снег 15:35
В Сарове похоронили погибших сотрудников ядерного центра 15:34
Лукашенко поручил мобилизовать все силы на уборку урожая 15:23
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве 15:23
Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат матпомощь 15:21
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Валентина Гафта 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв аварии с автобусом под Рязанью выросло до семи

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области число погибших в аварии с автобусом, перевозившим граждан Таджикистана, выросло до семи человек. В Сасовском межрайонном медицинском центре скончался 35-летний мужчина, сообщила "РГ" представитель регионального минздрава Ирина Кузьминова.

Под Тулой разбились три сотрудника белгородского УФСИН

Напомним, авария произошла 6 августа на трассе М-5 "Урал" в Сасовском районе, где столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате ДТП шесть человек погибли на месте, восемь получили травмы. В салоне микроавтобуса находились 12 граждан Таджикистана, в иномарке - двое москвичей.

Все погибшие ехали в микроавтобусе - это водитель и пятеро пассажиров. Двое пострадавших были госпитализированы в Сасовский межрайонный медицинский центр.  Состояние 12-летнего мальчика врачи оценили, как средней тяжести, его прооперировали. Позже после осмотра специалистами центра медицины катастроф мальчик был перевезен в областную детскую больницу. 35-летний мужчина получил серьезные травмы ног. После операции его состояние стабилизировалось, но не допускало транспортировки.

Остальные пострадавшие сейчас находятся в больницах - областной клинической и межрайонном медицинском центре Шацка. Двое пациентов областной больницы переведены из реанимации в обычную палату.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Иностранцы в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида