Число жертв аварии с автобусом под Рязанью выросло до семи

В Рязанской области число погибших в аварии с автобусом, перевозившим граждан Таджикистана, выросло до семи человек. В Сасовском межрайонном медицинском центре скончался 35-летний мужчина, сообщила "РГ" представитель регионального минздрава Ирина Кузьминова.

Напомним, авария произошла 6 августа на трассе М-5 "Урал" в Сасовском районе, где столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате ДТП шесть человек погибли на месте, восемь получили травмы. В салоне микроавтобуса находились 12 граждан Таджикистана, в иномарке - двое москвичей.

Все погибшие ехали в микроавтобусе - это водитель и пятеро пассажиров. Двое пострадавших были госпитализированы в Сасовский межрайонный медицинский центр. Состояние 12-летнего мальчика врачи оценили, как средней тяжести, его прооперировали. Позже после осмотра специалистами центра медицины катастроф мальчик был перевезен в областную детскую больницу. 35-летний мужчина получил серьезные травмы ног. После операции его состояние стабилизировалось, но не допускало транспортировки.

Остальные пострадавшие сейчас находятся в больницах - областной клинической и межрайонном медицинском центре Шацка. Двое пациентов областной больницы переведены из реанимации в обычную палату.