Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования

Напомним, в этом году возможность проголосовать онлайн за кандидатов в Мосгордуму с помощью компьютера или смартфона будет у жителей трех избирательных округов: 1-го, куда входит несколько районов Зеленограда, 10-го, включающего районы Северный, Лианозово и Бутово, а также 30-го - к нему относятся Южное и Центральное Чертаново.

Понятно, что без жесткой проверки доверить программе выбор граждан нельзя. Поэтому дважды сервис уже протестировали. Так, в прошлом месяце с его помощью студенты голосовали за лучшего председателя студсовета, а потом жители города решали, как лучше помочь бездомным животным. Это нужно не только для того, чтобы "закалить" сервис от хакерских атак, но и чтобы сделать интерфейс максимально удобным и понятным для избирателей.

На этот же раз в рамках ревизии, по сути, будут выбраны основные направления развития районов. Зеленоградцы, например, в электронных бюллетенях должны будут определиться, чего им больше всего не хватает на данный момент: ветки скоростного трамвая, бассейнов, ФОКов, велодорожек, парковок, пешеходных зон или зоопарка. В Бибирево, Лианозово и Северном проголосуют за самые нужные круглосуточные сервисы: ветклиники, аптеки, салоны красоты, рестораны, химчистки, магазины, развлекательные центры и автосервисы. А чертановцы ответят на вопросы о центрах развития для детей и подростков, в которых есть острая потребность - от фитнес-центров и хоккейных секций до кружков по программированию и робототехнике.

Принять участие в тестировании могут москвичи старше 18 лет, зарегистрированные в одном из трех избирательных округов. У голосующего обязательно должен быть заведен личный кабинет на портале mos.ru с указанными паспортными данными, номером мобильного, адресом и СНИЛС. При этом учетную запись надо не забыть подтвердить в одном из центров "Мои документы". Чтобы стать "ревизором", с 12 по 21 августа надо подать соответствующую заявку через mos.ru.

А с 24 июля по 4 сентября подать заявку уже можно собственно на участие в электронном голосовании в Мосгордуму. Такой возможностью могут воспользоваться около 500 тысяч москвичей-резидентов трех избирательных округов. Если же кто-то передумает и решит, что все-таки хочет по старинке поставить галочку в бумажном бюллетене, то до 4 сентября включительно от участия в онлайн-голосовании можно отказаться. Для этого нужно напротив статуса услуги выбрать пункт "Отозвать заявление" в личном кабинете.