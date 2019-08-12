Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования

Новости

Путин утвердил состав Совета по русскому языку 19:52
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 18:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования

Текст: Иван Пышечкин
Надежность системы электронного голосования, которая будет впервые в рамках эксперимента использоваться на выборах в Мосгордуму, проверят в третий раз. Теперь жителям предстоит проголосовать за объекты развития районной инфраструктуры - от скоростного трамвая до салонов красоты и даже зоопарков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, в этом году возможность проголосовать онлайн за кандидатов в Мосгордуму с помощью компьютера или смартфона будет у жителей трех избирательных округов: 1-го, куда входит несколько районов Зеленограда, 10-го, включающего районы Северный, Лианозово и Бутово, а также 30-го - к нему относятся Южное и Центральное Чертаново.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Зарегистрированные кандидаты в МГД сдавали подписи с большим запасом

Понятно, что без жесткой проверки доверить программе выбор граждан нельзя. Поэтому дважды сервис уже протестировали. Так, в прошлом месяце с его помощью студенты голосовали за лучшего председателя студсовета, а потом жители города решали, как лучше помочь бездомным животным. Это нужно не только для того, чтобы "закалить" сервис от хакерских атак, но и чтобы сделать интерфейс максимально удобным и понятным для избирателей.

На этот же раз в рамках ревизии, по сути, будут выбраны основные направления развития районов. Зеленоградцы, например, в электронных бюллетенях должны будут определиться, чего им больше всего не хватает на данный момент: ветки скоростного трамвая, бассейнов, ФОКов, велодорожек, парковок, пешеходных зон или зоопарка. В Бибирево, Лианозово и Северном проголосуют за самые нужные круглосуточные сервисы: ветклиники, аптеки, салоны красоты, рестораны, химчистки, магазины, развлекательные центры и автосервисы. А чертановцы ответят на вопросы о центрах развития для детей и подростков, в которых есть острая потребность - от фитнес-центров и хоккейных секций до кружков по программированию и робототехнике.

Принять участие в тестировании могут москвичи старше 18 лет, зарегистрированные в одном из трех избирательных округов. У голосующего обязательно должен быть заведен личный кабинет на портале mos.ru с указанными паспортными данными, номером мобильного, адресом и СНИЛС. При этом учетную запись надо не забыть подтвердить в одном из центров "Мои документы". Чтобы стать "ревизором", с 12 по 21 августа надо подать соответствующую заявку через mos.ru.

Фото: Михаил Синицын
Как жителю региона прикрепиться к цифровому участку в Москве

А с 24 июля по 4 сентября подать заявку уже можно собственно на участие в электронном голосовании в Мосгордуму. Такой возможностью могут воспользоваться около 500 тысяч москвичей-резидентов трех избирательных округов. Если же кто-то передумает и решит, что все-таки хочет по старинке поставить галочку в бумажном бюллетене, то до 4 сентября включительно от участия в онлайн-голосовании можно отказаться. Для этого нужно напротив статуса услуги выбрать пункт "Отозвать заявление" в личном кабинете.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве