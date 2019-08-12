СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети

В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области. Ответственных лиц проверяют на предмет наличия в их действиях признаков халатности (статья 293 УК РФ), сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве подтвердили, что дети и сопровождающие их взрослые прибыли в оздоровительный лагерь "Лесная сказка" в Сасовском районе 9 августа. Вскоре после заселения они пожаловались на условия проживания и состояние лагеря.

Сасовский межрайнный отдел СУ СК по региону устанавливает всех нюансы случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, прокуратурой Рязанской области было возбуждено административное дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка" за плохое санитарное состояние помещений и претензии к питанию. Школьники из Нижнеудинска из-за этого покинули лагерь и отправились домой.