Tesla расследует причины ДТП со своим электромобилем в Москве

Внутреннее расследование проведут в компании Tesla после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управляющего партнера Moscow Tesla Club Игоря Антарова.

Сообщается, что информация об аварии была передана в европейский офис компании, где начато внутреннее расследование, по результатам которого будет сделано заключение.

По словам Антарова, водитель автомобиля Tesla после ДТП не жаловался на качество машины. При этом ему и двум пассажирам после аварии удалось покинуть автомобиль самостоятельно.

ДТП с автомобилем Tesla, в котором пострадали три человека, произошло на 40 км МКАД 10 августа. После аварии машина загорелась.