Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Geely Atlas получил систему "Яндекс.Авто" с круговым обзором 15:03
Названы самые популярные в России кроссоверы за 2 млн рублей 14:32
Видео: горячий выхлоп поджег сено в кузове, а затем и весь грузовик 14:18
Land Rover Freelander возродится благодаря BMW 13:00
12.08.2019 14:51
Рубрика: ДТП

Tesla расследует причины ДТП со своим электромобилем в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Внутреннее расследование проведут в компании Tesla после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управляющего партнера Moscow Tesla Club Игоря Антарова.

Фото: www.nhtsa.gov
Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта

Сообщается, что информация об аварии была передана в европейский офис компании, где начато внутреннее расследование, по результатам которого будет сделано заключение.

По словам Антарова, водитель автомобиля Tesla после ДТП не жаловался на качество машины. При этом ему и двум пассажирам после аварии удалось покинуть автомобиль самостоятельно.

ДТП с автомобилем Tesla, в котором пострадали три человека, произошло на 40 км МКАД 10 августа. После аварии машина загорелась.

Автосалон заплатит 20 миллионов за неисправную Tesla
Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой
#Tesla