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12.08.2019 12:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве утвердили интерьер станции метро "Лефортово"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

За основу проекта станции метро "Лефортово" проектировщики возьмут сохранившиеся гравюры XVIII века с видом старого Лефортовского дворца. Дизайн-проект новой станции утвердили в Москомархитектуре.

Протяженность московского метро к 2024 году вырастет до 1000 км

Напомним, что инициировал строительство дворца для своего друга Франца Лефорта в качестве награды за взятие Азова сам император Петр I, и по его замыслу в этом здании предполагалось проводить торжественные приемы. Работы начались 1696 году за счет императора. Дом, построенный в стиле русского барокко из красного кирпича, состоял из трех строений объединенных двумя сенями-аванзалами. Каждая из трех частей имела собственную пирамидальную крышу, завершавшуюся ажурными коваными гребнями…. Но на строящейся станции метро ни красного камня, ни барокко не будет. При отделке использовать будут белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминий. Единственным украшением минималистического дизайна станции станет черно-белое декоративное панно площадью около 40 кв м, изображающее символическое речное отражение уже не существующего в первозданном виде сооружения, а в кассовом зале расположат картину, посвященную первому владельцу дома - Францу Лефорту.

В московском метро изменят кольцевую линию

По данным сайта мэра Москвы, открытие станции, расположенной на юго-востоке Большой кольцевой линии метро, запланировано на 2020 год. Выход со станции будет один на Наличную улицу. Так же на юго-востоке города откроют пять станций: "Ржевскую", "Стромынку", "Рубцовскую", "Авиамоторную" и "Шереметьевскую".

Напомним, что протяженность БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Линия свяжет отдаленные районы города и разгрузит действующие станции.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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