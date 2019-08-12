Более 1,3 тысячи саратовцев заболели мышиной лихорадкой

В Саратовской области число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) превысило 1,3 тысячи человек с начала года.

Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, в настоящее время в больницах находятся 250 человек с подозрением на это заболевания.

В ведомстве также отметили, что число заболевших за последнюю неделю в сравнении с маем, на который пришелся пик заболеваемости, сократилось примерно в четыре раза.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили, что не исключают нового всплеска заболеваемости ГЛПС осенью, после уборки урожая, когда полевые мыши, являющиеся основными переносчиками инфекционного заболевания, мигрируют в жилье и хозяйственные постройки.