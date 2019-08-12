В Сарове похоронили погибших сотрудников ядерного центра

Церемония прощания с погибшими прошла в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, сообщает сайт администрации Сарова.

По словам очевидцев, на прощание пришли несколько тысяч человек. В Сарове объявлен общегородской траур по погибшим Алексею Вьюшину, Евгению Коратаеву, Вячеславу Липшеву, Сергею Пичугину и Владиславу Яновскому.

Напомним, сотрудники ядерного центра погибли 8 августа под Северодвинском в Архангельской области во время испытаний ракеты. Как сообщил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, погибших сотрудников представят к государственным наградам.